Με την απερίφραστη καταδίκη της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στη χθεσινοβραδινή επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Στην μακροσκελή του ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο «για εξαιρετικά δυσάρεστες και πολύ ανησυχητικές εξελίξεις που πυροδοτούν μια νέα ανάφλεξη στην ευρύτερη γειτονιά μας και φυσικά στη Μέση Ανατολή», τονίζοντας ότι η απογευματινή έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ πραγματοποιείται «για να αξιολογήσουμε τα δεδομένα της κατάστασης και να δηλώσουμε με κάθε τρόπο τη στήριξή μας σε κάθε προσπάθεια εκτόνωσης της νέας έντασης».

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόληψη των πυρκαγιών, στην κυβερνητική καμπάνια για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού αλλά και στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. «Χρειάζεται συστράτευση για να προστατεύουμε τα παιδιά μας, τόσο τα θύματα όσο και τους θύτες, όλα τους είναι παιδιά μας. Χωρίς στρουθοκαμηλισμό, ιδεολογικές αγκυλώσεις και φθηνό λαϊκισμό αλλά κοιτώντας κατάματα το πρόβλημα και συμβάλλοντας στην αντιμετώπισή του», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλημέρα σε όλες και όλους!

Προτού περάσω στην κυριακάτικη επισκόπηση, θέλω να ξεκινήσω με την ξεκάθαρη απερίφραστη καταδίκη της Ελληνικής Kυβέρνησης και εμού προσωπικά απέναντι στη χθεσινοβραδινή επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ. Πρόκειται για εξαιρετικά δυσάρεστες και πολύ ανησυχητικές εξελίξεις που πυροδοτούν μια νέα ανάφλεξη στην ευρύτερη γειτονιά μας και φυσικά στη Μέση Ανατολή. Το ΚΥΣΕΑ θα συνεδριάσει εκτάκτως το απόγευμα για να αξιολογήσουμε τα δεδομένα της κατάστασης και να δηλώσουμε με κάθε τρόπο τη στήριξή μας σε κάθε προσπάθεια εκτόνωσης της νέας έντασης.

Από εκεί πέρα, πριν μπούμε στην ανασκόπηση των κυβερνητικών δράσεων την εβδομάδα που μας πέρασε, μια σκέψη: αν και βρισκόμαστε ακόμη στα μισά του Απριλίου, δυστυχώς ξεκίνησε ο “χορός” των πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Υπήρξε δωδεκάωρο με 121 ενάρξεις πυρκαγιών που όμως αντιμετωπίστηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία με το καινούργιο δόγμα προσβολής των δασικών πυρκαγιών. Σε αρκετές περιπτώσεις, αιτία φαίνεται πως ήταν ο εμπρησμός από αμέλεια, έγιναν συλλήψεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Το θέμα όμως είναι ότι η αμέλεια προκαλεί τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα με τον εμπρησμό από πρόθεση. Γι’ αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους αγρότες και όσους ασχολούνται με τη γη αυτό το διάστημα. Οι δε πυρκαγιές στην Ιεράπετρα και στα Πιέρια όρη σε υψόμετρο 1800 μέτρα Απρίλη μήνα αντιμετωπίστηκαν σε 1 και 3 μέρες αντίστοιχα, αλλά έδειξαν πόσο δύσκολη θα είναι η φετινή αντιπυρική περίοδος και ότι απαιτείται η βοήθεια από όλη την κοινωνία ώστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Λίγα λόγια για το τι έχουμε κάνει εμείς: οι αρμόδιοι φορείς Πολιτικής Προστασίας έχουν από φέτος στη διάθεσή τους πρόσθετα εργαλεία, πόρους και πρωτόκολλα συνεργασίας. Πλέον, σε κάθε έναρξη πυρκαγιάς επιχειρούν υποχρεωτικά, μαζί με τους πυροσβέστες, ο κατά τόπους δασάρχης και η δασική υπηρεσία, ενημερώνονται από το σύστημα engage άμεσα οι δήμοι και συμμετέχουν με χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρες, υποχρεωτικά ενημερώνονται πρώτοι από όλους οι εθελοντές μας, τα εναέρια μέσα μας απογειώνονται σε πρώτο χρόνο και όχι αφού ελεγχθεί από τα επίγεια το μέγεθος της πυρκαγιάς. Προσλάβαμε άλλους 700 δασοπυροσβέστες φέτος και αυξήσαμε τις αερομεταφερόμενες μονάδες μας των «δασοκομάντος» από 6 σε 16 σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά μας. Έτσι πιο πολλοί μάχιμοι πυροσβέστες ρίχνονται πιο άμεσα στη μάχη με τις φλόγες.

Παράλληλα, έχουμε επενδύσει στην Πρόληψη. Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση με νόμο του κράτους μπαίνουν μέσα στο δάσος και κάνουν ζώνες πυροπροστασίας ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ δεξιά και αριστερά από τα καλώδιά τους. Με το πρόγραμμα Αντινέρο 3 δημιουργούνται ζώνες πυροπροστασίας στα πιο ευαίσθητα δάση μας και καθαρίζονται μονοπάτια και δρόμοι μέσα στο δάσος. Τα στρατόπεδά μας φέτος θα έχουν 100 μέτρα διάμετρο αντιπυρικής ζώνης γύρω τους και μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα θα δηλώνουν οι πολίτες στους δήμους τα οικόπεδα τους που έχουν καθαρίσει. Τέλος, για τους λίγους ασυνείδητους που βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές των πολλών, πλέον η πυρκαγιά εξ αμέλειας που οδηγεί σε απώλεια ζωής ή οικολογική καταστροφή είναι κακούργημα και τιμωρείται με 10 χρόνια κάθειρξη και €200.000 πρόστιμο. Η πυροσβεστική, η αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις, η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος θα είναι όλοι στην πρώτη γραμμή της μάχης αλλά έχουν ανάγκη τη βοήθειά σας. Αυτή είναι μια εθνική προσπάθεια που μας αφορά όλους. Για να προστατέψουμε ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες, το περιβάλλον αλλά τελικά την ίδια μας την πατρίδα.

Να έρθω τώρα στον κυβερνητικό απολογισμό της εβδομάδας και σε όσα ξεχώρισα.

Και θα ξεκινήσω με την Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Όπως πολυσύνθετο είναι το πρόβλημα, αντιστοίχως πολύπτυχη είναι και η Στρατηγική μας. Το λέω για να προλάβω εκείνους που θα σκεφτούν ότι οι παρεμβάσεις μας εξαντλήθηκαν σε όσα μέτρα παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Παιδείας την Τρίτη από τη Θεσσαλονίκη.

Θυμίζω συνοπτικά τη λειτουργία της πλατφόρμας stop-bullying.gov.gr για επώνυμες αναφορές από μαθητές και γονείς για περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Ήδη μέχρι χθες έγιναν 36 καταγγελίες και ανέλαβαν τη διακρίβωσή τους οι ομάδες ειδικών (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) που έχουν συσταθεί ανά Σχολική Περιφέρεια. Αυτό είναι και το μήνυμα της εκστρατείας ενημέρωσης «Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα, Μπορείς» που σχεδιάστηκε και υλοποιείται ήδη με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και τους ευχαριστούμε. Το βίντεο μπορεί να είναι σκληρό, αλλά η πραγματικότητα είναι ακόμη σκληρότερη, απάνθρωπη για όσους και όσες τη βιώνουν. Η ανοχή, η αποσιώπηση ή η ατιμωρησία τέτοιων περιστατικών τραυματίζει ακόμα περισσότερο τα θύματα των επιθέσεων και δεν δίνει τη δυνατότητα στους δράστες να καταλάβουν τη βαρύτητα των πράξεών τους.

Οι διδάσκοντες και πρωτίστως οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης θα λάβουν ειδική επιμόρφωση για το πώς να προλάβουν ή να χειριστούν πράξεις βίας μέσα στο σχολείο. Παράλληλα εισάγονται προγράμματα δράσεων Ενεργού Πολίτη, αλλά και εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες ζωής, από το νηπιαγωγείο μέχρι την Α’ Λυκείου.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες προβλέπονται αυστηρότερα παιδαγωγικά και πειθαρχικά μέτρα αν βιαιοπραγούν σε βάρος των συμμαθητών τους, τους εκφοβίζουν ή καταγράφουν με το κινητό εκπαιδευτικούς ή άλλα παιδιά. Στο εξής θα υπάρχει και συνευθύνη γονέων και κηδεμόνων που θα κληθούν να πληρώσουν τις ζημιές από βανδαλισμούς των παιδιών τους.

Πρέπει να μας προβληματίσει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2024 καταγράφηκαν 3099 ανήλικοι δράστες σε περιστατικά βίας και παραβατικότητας και έγιναν 500 συλλήψεις για ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις, κατοχή όπλων και για σωματικές βλάβες. Γι’ αυτό σε λίγες ημέρες θα τεθεί σε λειτουργία νέο πενταψήφιο νούμερο 10201 και ειδικά εκπαιδευμένοι τηλεφωνητές στην Υποδιεύθυνση Ανηλίκων Αττικής θα δέχονται μηνύματα όλο το 24ωρο από γονείς, θύματα ή μάρτυρες βίαιων περιστατικών για άμεση κινητοποίηση. Θα υπάρξει και μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, αντίστοιχη του panic button που λειτουργεί ήδη για την ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, η Επιστημονική Επιτροπή που συστήσαμε τον περασμένο Φεβρουάριο θα συνδράμει με την τεχνογνωσία της στην πρόληψη και τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών βίας με ανηλίκους, πώς θα συλλειτουργήσουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο υπουργεία, φορείς, δομές και υπηρεσίες.

Θα κλείσω αυτό το θέμα εκφράζοντας τη λύπη μου που μια ακόμη φορά η αντιπολίτευση αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων απέναντι σε ένα μεγάλο και ιδιαίτερα ευαίσθητο πολυπαραγοντικό κοινωνικό θέμα. Χρειάζεται συστράτευση για να προστατεύουμε τα παιδιά μας, τόσο τα θύματα όσο και τους θύτες, όλα τους είναι παιδιά μας. Χωρίς στρουθοκαμηλισμό, ιδεολογικές αγκυλώσεις και φθηνό λαϊκισμό αλλά κοιτώντας κατάματα το πρόβλημα και συμβάλλοντας στην αντιμετώπισή του.

Η κουλτούρα του σεβασμού προς τον άλλον, προς τη δημόσια αλλά και την ιδιωτική περιουσία χτίζεται από το σχολείο. Και οικοδομείται όταν πλάι στα δικαιώματα τοποθετούμε και τις υποχρεώσεις. Αν τα παιδιά μας μάθουν να σέβονται περισσότερο το δημόσιο σχολείο τότε θα σέβονται ως ενήλικοι περισσότερο και το δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά θα γίνουν και πιο υπεύθυνοι πολίτες. Η κουλτούρα της ανομίας -που υποθάλπεται δυστυχώς εδώ και δεκαετίες και από το κράτος- είναι ένα σαράκι για τη δημοκρατία και την κοινωνία.

Δεν σταματάμε σε όσα μέτρα ανακοινώθηκαν για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δημιούργησε πλατφόρμα για την αξιολόγηση της διαχείρισης των συμβάντων ενώ με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας έχουν εξασφαλιστεί ένας ή περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ως «safe houses», για τη βραχυπρόθεσμη ασφαλή φιλοξενία γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Η μεταφορά των θυμάτων στα «safe houses» θα πραγματοποιείται από αστυνομικούς.

Συνεχίζω με την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, που είναι μια από τις ύψιστες προτεραιότητές μας. Ελπίζω να συμφωνούμε όλοι ότι η οικοδόμηση του νέου ΕΣΥ είναι ένα τιτάνιο έργο που απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις σε υποδομές, σε εξοπλισμό αλλά κυρίως στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού. Βήμα-βήμα, όμως, το ΕΣΥ αλλάζει, σε πείσμα όσων επιμένουν για αντιπολιτευτικούς λόγους να απαξιώνουν και να μηδενίζουν όσα έχουν γίνει. Μάλιστα με βάση τα τελευταία στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α, χάρη στη σημαντική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς το ΕΣΥ κατά 50%, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί κατά 2 μονάδες η ιδιωτική δαπάνη υγείας των πολιτών. Παραμένει υψηλή και πρέπει να μειωθεί κι άλλο και σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Αυτή είναι και η απάντηση στις συνθηματολογικές κραυγές της αντιπολίτευσης που μιλούν για δήθεν ιδιωτικοποίηση της υγείας ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Αυτό που ενισχύεται με τις παρεμβάσεις μας είναι ακριβώς ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας με περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Πρώτο παράδειγμα: Με τον τελευταίο νόμο του Υπ. Υγείας που μόλις ψηφίστηκε αυτή τη βδομάδα επεκτείνουμε τις προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου ΓΙΑ ΟΛΕΣ τις γυναίκες ηλικίας μεταξύ 45-74 ετών. Αξιοποιούμε τις Κινητές Μονάδες Υγείας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές (ορεινή και νησιωτική χώρα). Δίνουμε τη δυνατότητα σε ΚΟΜΥ να παρέχουν υγειονομική φροντίδα κατ’ οίκον, σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες, ειδικά αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία, θα μπορούν πλέον με ένα απλό τηλεφώνημα να έχουν τη φροντίδα που χρειάζονται στο σπίτι τους, χωρίς να μετακινηθούν.

Κάθε μία από αυτές τις δράσεις είναι και ένα ακόμα βήμα στην προσπάθειά μας να γίνει επιτέλους η Πρόληψη προτεραιότητα για το ΕΣΥ. Να μην εστιάζει πια μόνο στη θεραπεία αλλά να φροντίζει την υγεία των πολιτών.

Άλλο παράδειγμα -το διαπίστωσα από κοντά- είναι το νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» που εξυπηρετεί την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Καινούργια τμήματα επειγόντων περιστατικών, ανακαινισμένοι θάλαμοι, καινούργια μηχανήματα, ενεργειακή αναβάθμιση. Διατέθηκαν στον «Άγιο Παύλο» -πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια- 10,5 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης, υπογράφηκαν συμβάσεις για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση εγκαταστάσεων ακόμη τριών νοσοκομείων και 26 κέντρων υγείας στη Βόρεια Ελλάδα από τα συνολικά 80 νοσοκομεία και 156 ΚΥ που ανακαινίζονται μερικώς ή πλήρως με ευρωπαϊκούς πόρους. Δίπλα σε αυτά, υπάρχουν και τα σημαντικά «μικρά» που υλοποιούνται με τη συμβολή ιδιωτών-δωρητών. Όπως η Τοπική Μονάδα Υγείας της Γιάννουλης στη Θεσσαλία που είχε καταστραφεί ολοσχερώς από το πέρασμα του Daniel που λειτουργεί ξανά, πλήρως ανακαινισμένη και εξοπλισμένη, χάρη στην προσφορά του οργανισμού «Μαζί για το Παιδί» και του The Hellenic Initiative. Τους ευχαριστούμε.

Κάτι ακόμη που αφορά μια ειδική κατηγορία γιατρών. Υπογράφηκε η απόφαση για την αύξηση κατά 50% των αμοιβών του ιατρικού προσωπικού αλλά και των γραμματέων στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, πρώτη φορά από τότε που συστάθηκαν τα ΚΕΠΑ το 2011. Προχωράμε και σε προσλήψεις ώστε να ενισχύουμε το προσωπικό των Κέντρων προκειμένου να γίνεται γρηγορότερα η πιστοποίηση και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για τα άτομα με αναπηρία.

Να έρθω στο ζήτημα της ακρίβειας. Πρώτος εγώ αναγνωρίζω ότι ροκανίζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και ξέρουμε ότι το σούπερ μάρκετ παραμένει βραχνάς για πολλές οικογένειες. Ωστόσο, η μείωση του πληθωρισμού τροφίμων από 8,3% τον Ιανουάριο σε 6,7% τον Φεβρουάριο και σε 5,3% τον Μάρτιο, σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουμε πάρει, έφεραν τις πρώτες δειλές ενδείξεις -τονίζω το δειλές- για αποκλιμάκωση του επίμονου πληθωρισμού. Μειώσεις τιμών βλέπουμε σε νωπά λαχανικά (-6,3%), νωπά ψάρια (-5,4%), χοιρινό κρέας (-2,1%) και τυριά (-1,4%). Ενώ μειώσεις καταγράφονται επίσης και σε μη τρόφιμα, όπως είναι τα είδη ατομικής φροντίδας (-2,5% τον Μάρτιο του ’24 σε σχέση με τον Μάρτιο του ’23) που κάναμε ειδικές παρεμβάσεις τον Μάρτιο στις αρχικές τιμές τιμοκαταλόγου. Βεβαίως δεν είμαστε ικανοποιημένοι και για αυτόν τον λόγο επιμένουμε με εντατικούς ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Γνωρίζει κάθε επιχειρηματίας, κάθε επιχείρηση, ότι αν παραβεί το νόμο θα έχουν συνέπειες.

Και για την αντιμετώπιση του προβλήματος της Στέγης είχαμε νεότερα αυτήν την εβδομάδα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που έχει στόχο να διατεθούν για μακροχρόνιες μισθώσεις περίπου 12.500 κλειστά σπίτια και διαμερίσματα αφού πρώτα βέβαια ανακαινιστούν με επιδότηση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 4.000 ευρώ με δυνατότητα προκαταβολής του 50%. Το πρόγραμμα είναι συνολικού ύψους 50 εκ. ευρώ και θα τρέξει με τη συνδρομή της ΔΥΠΑ. Να γνωρίζουν πάντως οι ενδιαφερόμενοι ότι προβλέπονται κυρώσεις εάν ο δικαιούχος δεν συμμορφωθεί με τις ρυθμίσεις.

Μεγάλη ζήτηση είχε και φέτος το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», καθώς σχεδόν 1 εκατομμύριο πολίτες (973.000 για την ακρίβεια) έκαναν αίτηση για την επιδότηση των 200 ευρώ, ενώ τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω θα λάβουν διπλάσιο ποσό ώστε να καλυφθεί η ανάγκη συνοδού ατόμου. Η ενδιάμεση κατηγορία των ευάλωτων ομάδων θα λάβει άυλη ψηφιακή κάρτα αξίας €300.

Είχαμε επίσης ανακοινώσει ότι δωρεάν διαμονή θα δικαιούνται φέτος όσοι πολίτες - ανεξαρτήτως υπηκοότητας- έκαναν διακοπές τον περασμένο Ιούλιο στη Ρόδο και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία όταν ξέσπασαν οι δασικές πυρκαγιές στο νησί. Η σχετική πλατφόρμα άνοιξε για την υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους του voucher Rodos Week -υπολογίζονται περίπου 25.000 άτομα- με το οποίο θα έχουν δωρεάν διαμονή 7 συνεχόμενων ημερών με έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής τους, επιλέγοντας μια από τις δυο προτεινόμενες περιόδους. Είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά παγκοσμίως όπως έγραψε και ο Guardian. Το όμορφο νησί των Δωδεκανήσων και από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού στάθηκε στα πόδια του και όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει το στοίχημα για φέτος: σύμφωνα με την Περιφέρεια οι πτήσεις τσάρτερ για τη Ρόδο είναι αυξημένες κατά 18% σε σχέση με πέρυσι και οι online κρατήσεις στα ξενοδοχεία μέχρι τέλος Μαρτίου ήταν πάνω 17% σε σχέση με το 2023.

Περνάω στη στήριξη των αγροτών μας με την υλοποίηση μιας δέσμευσής μας για φθηνότερο ενεργειακό κόστος στην αγροτική παραγωγή, και αναφέρομαι στην εξαγγελία μας για «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι». Το πρόγραμμα ύψους 30 εκ. ευρώ άνοιξε την Τρίτη 12/4, και ήδη σχεδόν εξαντλήθηκε, αφού έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.500 αιτήσεις αγροτών! Η δράση προβλέπει επιδότηση 30% για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, με την ετήσια μείωση στον λογαριασμό ρεύματος για έναν μέσο αγρότη (με ετήσια κατανάλωση 30000kWh) να φτάνει στα 3600 ευρώ! Αιτήσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα https://pvstegi.gov.gr έως 15/5.

Θα συνεχίσω με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπερψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα πολύ σημαντικό βήμα προς μια κοινή διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων του καιρού μας. Τι αλλάζει; Καταρχάς επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός Eurodac για ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και για επιχειρησιακή συνδρομή σε καταστάσεις κρίσεις. Συμφωνήθηκε νέα κοινή διαδικασία για τα κράτη-μέλη όταν άτομα ζητούν διεθνή προστασία, θα ταυτοποιείται καλύτερα η ευαλωτότητά τους και θα στηρίζονται οικονομικά τα κράτη υποδοχής που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Η Ελλάδα που αποτελεί πύλη εισόδου, από την πρώτη στιγμή, υποστήριξε σθεναρά το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως σθεναρά δίνουμε μάχη ενάντια στα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών που ευθύνονται για κάθε τραγωδία στη Μεσόγειο, όπως το προχθεσινό ναυάγιο με θύματα τρεις μικρές αδελφούλες από το Αφγανιστάν. Τα στοιχεία πάντως δείχνουν μείωση των παράνομων αφίξεων από την Τουρκία. Τον Μάρτιο ο συνολικός αριθμός των παρανόμως αφιχθέντων ήταν μειωμένος κατά σχεδόν 42% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο και κατά 80.5% συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η κατάσταση περιμετρικά της Ελλάδας, από την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό.

Φθάνοντας προς το τέλος της σημερινής ανασκόπησης θα θυμίσω τις δύο πολύ σημαντικές -όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά παγκοσμίως- διοργανώσεις που θα φιλοξενήσει η πατρίδα μας τις επόμενες ημέρες.

Η πρώτη είναι η 9η διεθνής διάσκεψη για τους ωκεανούς που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και την Τετάρτη στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, που θα φέρει στο προσκήνιο την μεγάλη ανάγκη για προστασία των ωκεανών και των θαλασσών από τις απειλές της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της άναρχης αλιείας, που οδηγούν σε υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και σε απώλεια μοναδικής βιοποικιλότητας. Χρειάζονται δεσμεύσεις και αυτό θα επιδιώξουμε από τις συμμετέχουσες χώρες, δίνοντας εμείς πρώτοι το καλό παράδειγμα.

Η δεύτερη διοργάνωση είναι η εμβληματική Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας μεθαύριο στην Ιερή Γη της Αρχαίας Ολυμπίας, για να ξεκινήσει η λαμπαδηδρομία με τελικό προορισμό το Παρίσι που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Μια ευκαιρία για να ξαναθυμηθεί ο πλανήτης την ιστορία και το κάλλος της Ελλάδας.

Και εδώ σας αφήνω, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.