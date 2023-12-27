Ο βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ευάγγελος Αποστολάκης, εκφράζει την βαθιά του θλίψη για τον τραγικό χαμό του Επισμηναγού (Ι) της Π.Α. Επαμεινώνδα Κωστέα, χειριστή του αεροσκάφους Τ-2 , το οποίο κατέπεσε στην Καλαμάτα κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του καθώς και στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας, που επιτελεί καθημερινά το καθήκον της απέναντι στην Πατρίδα.

