Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του 40χρονου Επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα, που επέβαινε στο μοιραίο εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε κατά την προσγείωσή του στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος έστειλε ο Νίκος Δένδιας κηρύσσοντας τριήμερο εθνικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας έγραψε:
«Ο θάνατος εν ώρα καθήκοντος του Επισμηναγού (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα, προκαλεί θλίψη σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Με απόφασή μου κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Τετάρτη 27/12 έως και την Παρασκευή 29/12/2023. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του Επισμηναγού και στη μεγάλη οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας»
