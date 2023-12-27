Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του 40χρονου Επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα, που επέβαινε στο μοιραίο εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε κατά την προσγείωσή του στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος έστειλε ο Νίκος Δένδιας κηρύσσοντας τριήμερο εθνικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας έγραψε:

«Ο θάνατος εν ώρα καθήκοντος του Επισμηναγού (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα, προκαλεί θλίψη σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Με απόφασή μου κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Τετάρτη 27/12 έως και την Παρασκευή 29/12/2023. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του Επισμηναγού και στη μεγάλη οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας»

Πηγή: skai.gr

