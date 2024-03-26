Κωνσταντοπούλου: Η συγκάλυψη για τα Τέμπη άρχισε από το πρώτο λεπτό και συνεχίζεται

«Η Πλεύση Ελευθερίας αυτονοήτως υπέγραψε την πρόταση μορφής. Ήδη από χθες επικοινώνησα με τον κ. Ανδρουλάκη. Είναι σημαντικό η κυβέρνηση να κληθεί σε απολογία» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



«Η συγκάλυψη άρχισε από το πρώτο λεπτό και συνεχίζει να μαίνεται… ενέργειες συγκάλυψης από τον ίδιο τον πρωθυπουργό… οφείλω να πω ότι είδαμε στα κυβερνητικά έδρανα τους συνήθως υπόπτους αλλά δεν είδαμε τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και τον Καραμανλή. Καλώ τον κ. Μητσοτάκη να προσέλθει στη Βουλή. Να δώσει εξηγήσεις…»

Πηγή: skai.gr

«Είναι υποχρέωση, όχι μόνος ως επικεφαλής της Πλεύσης, αλλά και ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων ως ανθρώπου και πολίτη που δεν ανέχομαι αυτή την συγκάλυψη να κάνω τα πάντα για να δοθούν απολογίες και να κάτσουν στο σκαμνί και να μπουν φυλακή οι πραγματικοί υπαίτιοι».Ερωτηθείσα για την κατηγορία του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για εντολοδόχο εκδοτικών συμφερόντων η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για τακτική του αντιπερισπασμού. «Να καλείσαι να απολογηθείς για βαρύτατα κακουργήματα και να απαντάς δείχνοντας εκείνους που ζητούν λογοδοσία. Ο Βορίδης και ο ίδιος εμπλεκόμενος στην υπόθεση, εκείνος που έχει αναλάβει τη βρόμικη δουλειά της υπεράσπισης της κυβέρνησης και Μητσοτάκη. Η τεχνική αυτή δεν θα περάσει… Αν έτσι λογαριάζουν να αντιμετωπίσουν ένα προσκλητήριο… δεν τον καλούν τον Μητσοτάκη τα κόμματα τον καλούν οι πολίτες, μιλάμε για ένοχη σιωπή εκείνου που έχει δηλώσει ότι ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για το δυστύχημα.…»

