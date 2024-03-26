Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναχωρεί την Τετάρτη το απόγευμα, για προγραμματισμένη επίσκεψη στην Κύπρο, όπου θα έχει συναντήσεις από τις 28 έως τις 31 Μαρτίου, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, την πρόεδρο της Βουλής και του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου, τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών - ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο, τον πρόεδρο της ΔΗΠΑ Μάριο Κάρογιαν, τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων Γιώργο Περδίκη, καθώς και τον Ιωάννη Παπαμελετίου, πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο.

Επίσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, την Κυριακή 31 Μάρτη στις 11.00, θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Κύπρου του ΚΚΕ, στη Λευκωσία.

Λόγω της - εδώ και καιρό - προγραμματισμένης επίσκεψης του στην Κύπρο, ο Δ. Κουτσούμπας θα μιλήσει στη Βουλή για την πρόταση μομφής στην κυβέρνηση της ΝΔ, την Τετάρτη 27 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

