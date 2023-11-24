Τέμπη: Σε εξέλιξη η συζήτηση των προτάσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής

Με τους εισηγητές των κομμάτων ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επι των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων για την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Κώστας Καραγκούνης στην Ολομέλεια της Βουλής πρότεινε «την απόρριψη και των δύο προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής».

Ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι η ΝΔ «ψήφισε την πρόταση του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπή γιατί πραγματικά θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και γενικά στην απαξίωση του σιδηροδρόμου. Να εξετάσουμε όλους τους παράγοντες και όλες τις συνθήκες και παραμέτρους συνολικά και όχι αποσπασματικά». Αντίθετα, σημείωσε ο εισηγητής της ΝΔ, με τις δύο προτάσεις για σύσταση Προανακριτικών Επιτροπών που έχετε καταθέσει «θέλετε η έρευνα να φύγει από το πραγματικό πεδίο της εξέτασης και από τη συνολική διάσταση του ζητήματος και να μεταφερθεί στη σφαίρα της εξειδίκευσης ποινικής ευθύνης πολιτικών προσώπων για αδικήματα οικονομικού συμφέροντος και δη σε συγκεκριμένα και αποσπασματικά ερευνώμενα χρονικά διαστήματα».

Ο βουλευτής της ΝΔ, αναλύοντας το σκεπτικό των προτάσεων, υποστήριξε ότι «το κατηγορητήριο είναι σαθρό, καθώς εύκολα και αναντίρρητα με όσα αναγράφονται σε αυτό προκύπτει ότι δεν τίθεται ζήτημα ποινικού ελέγχου υπουργού». «Προσπαθείτε να στρέψετε αλλού την έρευνα και όχι στην πραγματική διάσταση που επιβάλλεται», τόνισε απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας: «Εμείς δεν αποδίδουμε εύκολα κατηγορίες, εμείς θα ψάξουμε σε βάθος την υπόθεση και να είστε σίγουροι θα το κάνουμε ψύχραιμα και συγκροτημένα στην Εξεταστική Επιτροπή». Όπως υποστήριξε, οι προτάσεις που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ «είναι αντιγραφή η μία της άλλης».

Η πρότασή μας έχει στόχο να έρθουν «όλα στο φως» και να ελεγχθούν όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υλοποίηση της σύμβασης 717, «από την αρχή μέχρι το τέλος», τόνισε η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Θεοδώρα Τζάκρη, τοποθετούμενη στο πλαίσιο της συζήτησης των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση της σύμβασης «717» (ευθύνη υπουργών σχετικά με τη σύμβαση αναβάθμισης του συστήματος τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Προμαχώνα).

Όπως είπε η κ. Τζάκρη, εννέα μήνες μετά το έγκλημα των Τεμπών, συνεχίζεται η απαξίωση και εγκατάλειψη του πιο οικονομικού, οικολογικού και λαϊκού μέσου μετακίνησης», γεγονός που αποτελεί «σταθερή επιλογή και στρατηγική των κυβερνήσεων της ΝΔ». Έθεσε μάλιστα το ερώτημα, πως εξηγούμε «ότι μόλις χθες εκτροχιάστηκε τρένο του προαστιακού της Πάτρας, καθώς το δίκτυο απαρτίζεται από γραμμές σε διάλυση, μισογκρεμισμένους σταθμούς και ξύλινες ράγες: Δεν σας έφταναν πραγματικά πέντε χρόνια να συντηρήσετε μια γραμμή που μετακινείται τόσος λαϊκός κόσμος, φοιτητές και εργαζόμενοι;».

Αναφερόμενη στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για προανακριτική επιτροπή, είπε ότι γίνεται στη βάση του πορίσματος της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής με το οποίο παραπέμπεται προς εξέταση για κακουργηματική απιστία ο υπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής του Αχιλλέως, ενώ με το ίδιο έγγραφο δεν προκύπτει τίποτα συγκεκριμένο για τον υπουργό Χρήστο Σπίρτζη. «Όσον αφορά την υποτιθέμενη ευθύνη του υπουργού Σπίρτζη, αυτός, δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα απόφασης ή έγκρισης επί της συμβάσεως, καθώς, η εποπτεύουσα αρχή της σύμβασης 717, σύμφωνα με τη διακήρυξη, είναι το ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ, και όχι ο υπουργός» είπε η κ. Τζάρκη και πρόσθεσε: «Όμως, στο πλαίσιο της καθολικής διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης [..] ζητούμε προκαταρκτική ποινική διερεύνηση για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και για τον Χρήστο Σπίρτζη, όπως και ο ίδιος άλλωστε το ζήτησε».

«Από τα έγγραφα του Ευρωπαίου εισαγγελέα και την ποινική δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή κατά των πρώην Υπουργών Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη και Κώστα Καραμανλή, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι διαπράχθηκαν αξιόποινες πράξεις. Ο πρώην υπουργός κ. Σπίρτζης φέρεται να τέλεσε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ο πρώην υπουργός κ. Καραμανλής φέρεται να τέλεσε το αδίκημα της απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και του ελληνικού δημοσίου», υπογράμμισε η γενική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη.

Υπεραμυνόμενη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει τυχόν ευθύνες των πρώην υπουργών Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη και Κώστα Καραμανλή, η κ. Λιακούλη επιτέθηκε με δριμύτητα κατά της κυβέρνησης, καταλογίζοντας της «Λουδοβίκεια άποψη» και προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών στο ειδεχθές έγκλημα των Τεμπών.

«Από τη στιγμή που έχετε αποχρώσεις ενδείξεις, από τη στιγμή που έχετε τη βαριά υπογραφή και σφραγίδα του Ευρωπαίου εισαγγελέα, γιατί ροκανίζετε τον κοινοβουλευτικό χρόνο και δηλώνετε ότι θα υπερψηφίσετε την πρόταση του ΚΚΕ για Εξεταστική Επιτροπή για να διερευνήσει τυχόν πολιτικές ευθύνες; Καμία λογική πολιτική ή νομική, δεν έχει όταν θέλεις να καλύψεις, να κρύψεις και να συγκαλύψεις ευθύνες», τόνισε η κ. Λιακούλη.

Στη συνέχεια, η κ. Λιακούλη, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «με τις δηλώσεις της πως θα καταψηφίσει την πρόταση για Προανακριτική γιατί δεν συντρέχουν ποινικές ευθύνες, παρεμβαίνει με ωμό τρόπο στη δικαιοσύνη, [προκαταλαμβάνοντας] το αποτέλεσμα σε μια τραγωδία στην οποία υπάρχουν ειδεχθή εγκλήματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

