Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, προσφυγικό και το πρόγραμμα «Αιγίς»

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη διαχείριση του μεταναστευτικού- προσφυγικού ζητήματος, καθώς και για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «Αιγίς».

