Κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Στέφανο Κασσελάκη ασκεί με δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή του:

«Ο κ. Κασσελάκης σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη, αναγνώρισε ότι είναι καλό που υπάρχει η επιστολική ψήφος για τις ευρωεκλογές, αλλά τον ενοχλεί που δεν υπάρχει και για τις εθνικές εκλογές.

Σε περίπτωση που το έχει ξεχάσει ή δεν το γνωρίζει, να τον ενημερώσουμε ότι το κόμμα του επί δικής του προεδρίας καταψήφισε την επιστολική ψήφο για τις ευρωεκλογές και επιτέθηκε δριμύτατα στην κυβέρνηση, δυναμιτίζοντας την προσπάθειά της να συμπεριλάβει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο άρθρο προκειμένου να ισχύσει η επιστολική ψήφος και στις εθνικές εκλογές για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Την ίδια ημέρα, το κόμμα του χαρακτηρίζει ανεπαρκή τον νόμο βάσει του οποίου ασκήθηκε σήμερα ποινική δίωξη στους Σπαρτιάτες. Έναν νόμο που επίσης καταψήφισε το κόμμα του, ενώ ο ίδιος το καλοκαίρι δήλωνε για τους Σπαρτιάτες:

«Στο τέλος της ημέρας έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό και εκείνοι. Κάτι εκπροσωπούν…»

Δεν ξέρουμε αν στον ΣΥΡΙΖΑ υπερισχύει η υποκρισία ή η άγνοια, αλλά αυτή η συνύπαρξη σε συνδυασμό με την αλαζονεία, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, είναι πρωτοφανής και επικίνδυνη».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.