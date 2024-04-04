Kασσελάκης από Χανιά: Η ηγεσία της ΕΛΑΣ θα πρέπει να εκλέγεται από τη Βουλή

Tην εκτίμηση πως η ηγεσία της ΕΛΑΣ θα πρέπει να εκλέγεται από τη Βουλή εξέφρασε στην ανοιχτή πολιτική ομιλία που πραγματοποίησε απόψε στα Χανιά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

“Είναι τεράστια χαρά να είμαι στον τόπο καταγωγής μου στα Χανιά” είπε ο κ. Κασσελάκης από την οδό Μουσούρων, ξεκινώντας την ομιλία του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πρέπει να εφαρμοστεί μηδενικός ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μείωση του φόρου στα καύσιμα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο φορολογικό σύστημα και στην προτεινόμενη κλίμακα που έχει παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και στις προτάσεις του κόμματος για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

«Πάμε να φτιάξουμε το σπίτι μας. Η μοίρα των Ελλήνων δεν είναι δεδομένη», είπε μεταξύ άλλων.

Σχολιάζοντας για την πρόσφατη γυναικοκτονία έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ο κ. Κασσελάκης τόνισε πως η ασφάλεια του πολίτη δεν είναι για εκείνον προς διαπραγμάτευση.

Αφορμούμενος από το τραγικό περιστατικό, εξήγησε τις θέσεις του κόμματός του για την αστυνομία, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι η ηγεσία της ΕΛΑΣ πρέπει να επιλέγεται από τη Βουλή και οι αστυνομικοί να εκπαιδεύονται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και ειδικά σε ζητήματα όπως η έμφυλη βία και το μπουλινγκ.

Μιλώντας για τη δικαιοσύνη, τόνισε ότι έχει πάψει να είναι το τελευταίο αποκούμπι των πολιτών, ενώ προανήγγειλε τομές που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε στις ομοφοβικές αντιλήψεις που επικρατούν ακόμα στην κοινωνία λέγοντας πως και στην Κρήτη υπάρχουν κάποιοι που αντιμετωπίζουν ομοφοβικά τον πρώτο ανοιχτό ομόφυλο γάμο.

«Για τα γονίδιά μου δε θα απολογηθώ ποτέ και δεν πρόκειται να απολογηθεί ποτέ η Κρήτη που έχει πολεμήσει τον φασισμό. Δε θα αφήσουμε τον φασισμό να γίνει καρκίνωμα» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.