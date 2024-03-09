Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ: Η επιστολική ψήφος πρέπει να ενώσει τους Έλληνες σε όλη τη Γη

Κάλεσμα συμμετοχής στις ευρωεκλογές για την ενίσχυση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής απέναντι στον λαϊκισμό και την ακροδεξιά απηύθυνε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τον Γιώργο Αυτιά, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ενισχύσουμε την ενότητα του παγκόσμιου ελληνισμού» είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας πως σε λίγες ημέρες θα βρίσκεται στον Καναδά, καλεσμένος των Ελλήνων ομογενών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος προειδοποίησε για τους κινδύνους της αποχής, της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού.

«Η αποστολή μου στον Καναδά είναι ένα ουσιαστικό και τιμητικό καθήκον με πολλές διαστάσεις» σημείωσε και προσέθεσε: «Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να πετύχει η επιστολική ψήφος, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής χωρίς κόπο».

«Βλέπω ότι υπάρχει κίνδυνος αποχής, ενώ στην Ευρώπη αναπτύσσονται και πάλι ακροδεξιές και λαϊκίστικες φωνές, που έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά στην πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια» υπογράμμισε.

Ανακοίνωσε πως θα συμμετάσχει σε επτά συγκεντρώσεις στον Καναδά για να καλέσει τους Έλληνες ομογενείς να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές, «να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης». Η δράση για τη συμμετοχή των ομογενών θα κορυφωθεί στις 25 Μαρτίου οπότε και θα μιλήσει σε μεγάλη συγκέντρωση στο Τορόντο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η διεθνής ρευστότητα απαιτεί ενότητα του ελληνισμού και αντιμετώπιση του δημογραφικού.

«Ζούμε σε περίοδο ρευστότητας -έχουμε μπροστά μας τις αμερικανικές εκλογές, δύο πολέμους στη γειτονιά μας, που νιώσαμε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Οδησσό- ο ελληνισμός πρέπει να είναι ενωμένος και να αντιμετωπίσουμε κατάματα το Νο 1 πρόβλημα: το δημογραφικό. Δεν πάμε πουθενά αν δεν αντιστρέψουμε την πορεία καθήλωσης» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι νέοι που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπενθύμισε το έργο της επέκτασης του φράχτη στον Έβρο. «Η φύλαξη των συνόρων είναι παντοτινό καθήκον, απέναντι σε κάθε απειλή» ολοκλήρωσε το σκεπτικό του.

Πηγή: skai.gr

