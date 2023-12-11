Σήμερα στις 15:00, ώρα Ελλάδος, θα συνεχιστεί η εξέταση του αιτήματος του Φρέντη Μπελέρη για χορήγηση ολιγόωρης άδειας για να ολοκληρώσει την ορκωμοσία του και να αναλάβει καθήκοντα δημάρχου Χιμάρας.

Οκτώ μήνες από την εκλογή του, παραμένει προφυλακισμένος και στη θέση του δημάρχου παραμένει ο ηττημένος υποψήφιος του Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με το himara.gr η υπόθεση της ορκωμοσίας Μπελέρη έφτασε στις δικαστικές αίθουσες του δικαστηρίου κατά της διαφοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (SPAK), ύστερα από παρέμβαση του ανώτατου δικαστηρίου της Αλβανίας, που κλήθηκε να αποφασίσει ποιο όργανο είναι αρμόδιο για να εξετάσει το αίτημα.

Το συγκεκριμένο δικαστήριο δύο φορές κατά το παρελθόν είχε δηλώσει αναρμόδιο για το θέμα, ενώ το ίδιο έχει επιφορτιστεί με την εκδίκαση της βασικής υπόθεσης περί εκλογικής διαφθοράς και εξαγοράς ψήφων.

Σήμερα έξω από το δικαστήριο στα Τίρανα, η Ομόνοια Χιμάρας, με σύνθημα «Η Χιμάρα εξέλεξε δήμαρχο στις 14 Μαϊου», θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ώρα της διεξαγωγής της δίκης.

Πηγή: skai.gr

