Στον οικισμό Βαρδαλή στον νομό Φθιώτιδας βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η περιοχή επλήγη από την κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο. Γέφυρες –όπως αυτή που συνδέει τη Βαρδαλή με τον οικισμό της Αγραπιδιάς- και οδικό δίκτυο καταστράφηκαν, ενώ οι αγρότες της περιοχής υπέστησαν μεγάλες ζημιές.

Σε δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

«Μήνες μετά την καταστροφή στον Δομοκό οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με την ολιγωρία, την ανεπάρκεια, την προχειρότητα. Κάτι, που εικονοποιεί, το πως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Εδώ, στον Δομοκό, -όπως και στη Θεσσαλία-, δεν υπάρχει ακόμη ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για ένα επαρκές δίκτυο αντιπλημμυρικών έργων.

Ο Δήμος Δομοκού έχει πάρει ελάχιστες πιστώσεις. Ως τώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν αποζημιωθεί για βασικές υποδομές, που αφορούν στην παραγωγή τους. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να ακούσουμε τους πολίτες. Είμαστε δίπλα τους και πιστεύουμε ότι το κράτος πρέπει να εκσυγχρονίσει την πολιτική προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Όπως επίσης και σε ένα άλλο σύστημα άμεσων αποζημιώσεων, ιδιαίτερα για τον ΕΛΓΑ, που θα συμπεριλαμβάνει τις καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής».

Στη διάρκεια της συνάντησής του με τον δήμαρχο Δομοκού και κατοίκους της περιοχής, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε ότι «η κλιματική αλλαγή είναι ένα δεδομένο, όμως δεν μπορεί συγχρόνως να είναι και ένα μόνιμο άλλοθι. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί ακραία φαινόμενα. Για τις επιπτώσεις φταίει το κράτος, που δεν προετοιμάζεται».

«Προετοιμασία σημαίνει να έχεις υποδομές ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρόληψη σημαίνει να στηρίζεις τον πρωτογενή τομέα, να έχεις χρηματοδοτικά εργαλεία που, όταν συμβεί κάτι, ο ΕΛΓΑ άμεσα θα αποζημιώνει και δεν θα βιώνουμε τις σημερινές ολιγωρίες. Αυτό σημαίνει πρόληψη και στρατηγική αντιμετώπιση των επιπτώσεων» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Δομοκού, Χαράλαμπος Λιόλιος, ζήτησε να ασκηθεί κοινοβουλευτικά πίεση στην κυβέρνηση προκειμένου «να επανέλθουν τα κτήματα σε καλλιεργήσιμη μορφή για να μπορούν οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές να τα καλλιεργήσουν το συντομότερο δυνατόν» και ανέφερε πως η αποκατάσταση των ζημιών σε καίριες υποδομές έχει φτάσει στο 50% και απαιτούνται νέα κονδύλια.

