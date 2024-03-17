Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook με την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου αναφέρει τα εξής: «Καλή Κυριακή της Αποκριάς σε όλες και όλους! Αυτή η εβδομαδιαία ανασκόπηση είναι γεμάτη παραδείγματα για το πώς βοηθούν οι πολιτικές και οι μεταρρυθμίσεις μας να δώσουμε πραγματική στήριξη και ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή σε συνανθρώπους μας που την έχουν ανάγκη.

Στους νέους μας που δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη, με το πρόγραμμα «Σπίτι Μου». Στις νέες μαμάδες και τους νέους μπαμπάδες που αναζητούν βοήθεια για τη φύλαξη των μικρών παιδιών τους όσο εργάζονται, με τις «Νταντάδες της Γειτονιάς». Σε όσους συσσώρευσαν χρέη στη διάρκεια της κρίσης και θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με λιγότερα βάρη, με τον νέο, βελτιωμένο εξωδικαστικό μηχανισμό. Στους ασθενείς που περιμένουν 2 και 3 χρόνια σε λίστες αναμονής για ένα χειρουργείο, με τα νέα απογευματινά χειρουργεία. Στα άτομα με αναπηρία που επιτέλους μετά από δεκαετίες υποστηρίζονται από την πολιτεία ώστε να ζουν πιο αυτόνομα και ισότιμα με τους υπόλοιπους πολίτες, χάρη στον «Προσωπικό Βοηθό». Σε όσους συνταξιούχους θέλουν και μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να στερούνται τη σύνταξή τους. Στους αγρότες μας που αγωνιούν για τα υψηλά κόστη παραγωγής και τους παρέχουμε φθηνό ρεύμα σε βάθος δεκαετίας. Σε εκείνους που ταλαιπωρούνται από τις καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη, με την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα πολιτικών που έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο και τα καθημερινά του προβλήματα. Με στόχο η χώρα μας να γίνει πιο ευρωπαϊκή, πιο σύγχρονη, πιο ασφαλής και πιο δίκαιη.

Ξεκινώ από το τέλος, με μια ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε αυτήν την εβδομάδα και έχει σαν στόχο την αναγκαία επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης που καθυστερεί αδικαιολόγητα στη χώρα μας συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει να γίνουν και κάνουμε ήδη πολλά για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες.

Το τελευταίο και σημαντικό μέτρο που μόλις ψηφίστηκε αφορά στη μεταφορά ύλης σε Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους από τα δικαστήρια, μια πρακτική που ακολουθούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα η εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού πολλών σωματείων και επαγγελματικών ενώσεων, τα κληρονομητήρια και οι πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, οι εγγραφές και οι εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης είναι σχετικά τυποποιημένες διαδικασίες που από εδώ και πέρα θα διεκπεραιώνονται από δικηγόρους και συμβολαιογράφους.

Η αφαίρεση αυτής της ύλης θα επιτρέψει στους δικαστές να αξιοποιούν τον χρόνο τους για τη μελέτη πιο σύνθετων δικογραφιών και την ταχύτερη έκδοση αποφάσεων. Επιπλέον θα αποφορτιστούν και οι γραμματείες των δικαστηρίων, καθώς οι ένορκες βεβαιώσεις θα γίνονται πλέον μόνο από συμβολαιογράφους ή δικηγόρους. Η επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα για τη χώρα μας, έχουν γίνει βήματα αλλά είμαστε ακόμα πίσω σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό και πρέπει να τρέξουμε.

Θα συνεχίσω με τα εντυπωσιακά στοιχεία από την εφαρμογή του νέου βελτιωμένου εξωδικαστικού μηχανισμού που δίνει αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις σε κόκκινα δάνεια με «κούρεμα» που προσεγγίζει το 30%. Τον Φεβρουάριο υποβλήθηκαν 7.360 νέες αιτήσεις οφειλετών, υπερδιπλάσιος αριθμός από τους προηγούμενους μήνες. Ο μέσος όρος το 2023 ήταν 3.400 νέες αιτήσεις ανά μήνα. Το ρεκόρ αιτήσεων σχετίζεται με τις βελτιωτικές αλλαγές που έκανε το Υπ. Οικονομικών στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και τέθηκαν σε ισχύ από τον περασμένο μήνα. Δηλαδή πέρα από το επιπλέον «κούρεμα» της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση, την υποχρέωση για τις Τράπεζες, τους servicers και το Δημόσιο να αποδεχτούν την πρόταση του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους ευάλωτους οφειλέτες, τη μείωση του επιτοκίου για όλες τις ρυθμίσεις των οφειλών στο 3% για 3 έτη και τη δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό πρόσωπα που «κληρονόμησαν» οφειλές. Επίσης αριθμός ρεκόρ καταγράφηκε τον Φεβρουάριο ως προς τις επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, έγιναν 1.222.

Έτσι, μέχρι σήμερα, μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχουν ωφεληθεί 14.322 συμπολίτες μας με επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε 5,17 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών. Με την πολιτική αυτή, που είναι βαθιά κοινωνική, δίνουμε λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα που κρατάει ομήρους εδώ και πολλά χρόνια χιλιάδες συμπολίτες μας, παρέχοντάς τους μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους με λιγότερα βάρη.

Δείχνει να πετυχαίνει και μια άλλη σημαντική μεταρρύθμισή μας, η παροχή κινήτρων σε συνταξιούχους για την επιστροφή τους στην εργασία και ταυτόχρονα η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας συνταξιούχων. Πάνω από 41.000 είναι οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν από εργαζόμενους συνταξιούχους τις πρώτες 18 ημέρες λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας. Ο αριθμός αυτός είναι περίπου 17% υψηλότερος σε σύγκριση με τα καταγεγραμμένα νούμερα στο τέλος του 2023, πριν καταργηθεί δηλαδή η παρακράτηση του 30% της σύνταξης.

Η επανένταξη στην αγορά εργασίας και μάλιστα έμπειρων εργαζόμενων θα συνεισφέρει στην οικονομική δραστηριότητα και στην αύξηση των εσόδων του κράτους μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.

Με την ευκαιρία, να αναφέρω τα νεότερα από την πορεία του πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός» που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, την ανεξάρτητη διαβίωσή τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής ζωής.

Ήδη οι ωφελούμενοι έφτασαν τους 544, έχουν προσληφθεί 669 προσωπικοί βοηθοί, και έγιναν -από διεπιστημονικές επιτροπές- άλλες 413 αξιολογήσεις ενδιαφερομένων. Μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο στην Αθήνα, όμως εντός του 2024 θα επεκταθεί σε όλες τις περιφέρειες. Κάθε ωφελούμενος και κάθε ωφελούμενη λαμβάνει ένα συγκεκριμένο ποσό ανά μήνα και επιλέγει ο ίδιος ή η ίδια από το Μητρώο Προσωπικών Βοηθών τον/την Προσωπικό Βοηθό ή τους Προσωπικούς Βοηθούς της επιλογής του. Η χρηματοδότηση του προγράμματος για το 2023 προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», ένα καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα πιλοτικό πρόγραμμα στήριξης της οικογένειας και κυρίως της εργαζόμενης γυναίκας, που έρχεται να προστεθεί στη σημαντική αύξηση των voucher που δίνουμε για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ειδικά για τις νταντάδες της γειτονιάς έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα 2449 αιτήσεις, εγκρίθηκαν 1296 και υπογράφηκαν ήδη 207 συμφωνητικά.

Συνεχίζω με το μεγάλο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι Μου» που διευκολύνει νέους και νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, με χαμηλό επιδοτούμενο επιτόκιο που οδηγεί σε μηνιαία δόση μικρότερη ενός ενοικίου. Μέχρι στιγμής, 4.835 νέοι συμπολίτες μας έως 39 ετών έχουν εκταμιεύσει δάνεια συνολικού ύψους 467,5 εκ. ευρώ. Έως τώρα, έχουν υπογραφεί 5.551 συμβάσεις ύψους 536,5 εκ. ευρώ και εγκριθεί 9.881 δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ».

Για τα απογευματινά χειρουργεία

«Πάμε τώρα στα απογευματινά χειρουργεία. Θα έχετε ακούσει ότι τα πρώτα έγιναν την περασμένη Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα -4 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, τα άλλα 3 στο ΑΧΕΠΑ και στα νοσοκομεία Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια η Αθήνα και συγκεκριμένα ο Ευαγγελισμός και το ΚΑΤ, ενώ άλλα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου, το Γ. Γεννηματάς και το Σωτηρία, επίσης ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν απογευματινά χειρουργεία. Δεν είναι τα μόνα. Η συντριπτική πλειονότητα των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση καθώς δεκάδες ασθενείς κλείνουν ραντεβού για επεμβάσεις.

Από μελέτη που έγινε υπολογίζεται ότι με τον νέο θεσμό η δυναμικότητα του συστήματος αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%. Η προτεραιοποίηση των επεμβάσεων γίνεται με βάση τη νέα ψηφιακή Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και το κόστος των ιατρικών πράξεων είναι κατά πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο σε ιδιωτικά νοσοκομεία στα οποία αναγκάζονταν να καταφεύγουν οι ασθενείς λόγω της απαγόρευσης που ίσχυε έως πρότινος να εκτελούνται χειρουργεία στο ΕΣΥ μετά το μεσημέρι, εκτός τακτικού ωραρίου.

Με την πολιτική αυτή, η οποία θέλω να σημειώσω ότι εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, μειώνεται η ταλαιπωρία των πολιτών αλλά και οι δαπάνες που κάνουν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται και το ΕΣΥ αλλά και το εισόδημα των γιατρών και των νοσηλευτών του. Είναι μια win-win πολιτική για όλους. Τονίζω και πάλι ότι τα πρωινά χειρουργεία δεν επηρεάζονται καθόλου, θα γίνονται κανονικά και μάλιστα θα ελέγχονται αυστηρά οι κλινικές αν όντως κάνουν τις προγραμματισμένες επεμβάσεις.

Για αγρότες - Master plan Ολλανδών

Περνάω στο αγροτικό ζήτημα και τις δεσμεύσεις που δώσαμε και υλοποιούμε απέναντι στα εύλογα αιτήματα που κατέθεσαν τον προηγούμενο μήνα οι εκπρόσωποι των αγροτών. Ξέρουν πολύ καλά οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες. Ξέρουν όμως και πολύ καλά πως αυτή η κυβέρνηση ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό τους.

Εκτός από την επιστροφή του ΦΠΑ στο πετρέλαιο σε μόνιμη βάση από το 2025 που ήδη συμφωνήσαμε πως θα γίνεται, είχαμε δεσμευτεί για φθηνό ρεύμα. Το είπαμε και το κάνουμε. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με τα πρόσθετα μέτρα στήριξης των αγροτών, δηλαδή ρύθμιση χρεών και φθηνότερο αγροτικό ρεύμα με σταθερό τιμολόγιο -από 9,3 έως 11 λεπτά την κιλοβατώρα σε βάθος 10ετίας- από μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως προς τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2023, παρέχεται η δυνατότητα άτοκης ρύθμισης, καθώς το Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλει τους τόκους στους προμηθευτές.

Αυτή την εβδομάδα αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση και η τεχνική έκθεση των εξειδικευμένων Ολλανδών συμβούλων μας για την ανάταξη της Θεσσαλίας μετά τον σφοδρό μεσογειακό κυκλώνα Daniel. Πρόκειται για την πρώτη ολιστική μελέτη που εκπονείται για την περιφέρεια Θεσσαλίας εδώ και 70 χρόνια, από μια πολυμελή ομάδα ειδικών με σημαντική εμπειρία διεθνώς σε αντίστοιχου μεγέθους καταστροφές και αποκαταστάσεις.

Το Master Plan προφανώς δεν είναι Ευαγγέλιο, δεν σημαίνει ότι θα υιοθετηθεί αυτούσιο αλλά συνιστά μια σοβαρή -επιστημονική βάση- για διαβούλευση, ώστε να καταλήξουμε στις βέλτιστες λύσεις για τις πολλές και άκρως επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Δηλαδή για την αντιπλημμυρική προστασία, τη θωράκιση και αναβάθμιση των κρίσιμων υποδομών, τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτων που λιγοστεύουν επικίνδυνα, τη βιώσιμη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή που μπορεί να εγγυηθεί υψηλότερα εισοδήματα και προστασία του περιβάλλοντος.

Χαίρομαι διότι ο περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι της Θεσσαλίας ήδη βρήκαν πολλά σημεία συναίνεσης με τις προτάσεις της μελέτης, η οποία θα συζητηθεί εκτενώς για να απαντηθούν διεξοδικά όλα τα ζητήματα που θέτει. Τις λύσεις θα τις συμφωνήσουμε μαζί με τους κατοίκους, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, χωρίς αιφνιδιασμούς, καθώς μας δίνεται μια ευκαιρία να διορθώσουμε πολλά λάθη του παρελθόντος. Η Θεσσαλία πρέπει και θα γίνει καλύτερη μετά από αυτήν τη μεγάλη δοκιμασία.

Ομοφοβικές επιθέσεις - Πανεπιστήμια

Περνώ στο ζήτημα των περιστατικών βίας με πρωταγωνιστές νέους, όπως τα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, στην Πλατεία Αριστοτέλους και στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Βεβαίως, η απαράδεκτη και καταδικαστέα εικόνα μισαλλοδοξίας που είδαμε δεν χαρακτηρίζει σε καμία περίπτωση τη Θεσσαλονίκη. Αδικεί τόσο την ιστορία και την παράδοσή της, όσο και τη σημερινή κουλτούρα της ανοιχτής και φιλόξενης πόλης που όλοι αγαπάμε. Έγιναν συλλήψεις -η Πολιτεία κινήθηκε αμέσως- και τον λόγο έχει τώρα η Δικαιοσύνη. Όσοι κατηγορηθούν για εμπλοκή στα επεισόδια θα δικαστούν με βάση τον αυστηρότερο αντιρατσιστικό νόμο. Αλλά και η κοινωνία, όλοι εμείς δηλαδή, πρέπει να απομονώσουμε το μίσος προς ευάλωτους συμπολίτες μας και όσους το καλλιεργούν, πολιτικούς και πολίτες.

Από τη δική μας πλευρά, είμαστε σταθερά απέναντι σε κάθε μορφή βίας που απειλεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και την ίδια την κοινωνική συνοχή. Αυτό αφορά και την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Δεν μένουμε μόνο στην καταδίκη και τις διαπιστώσεις.

Θέλω να στείλω το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε δήθεν «πάρτυ» στους πανεπιστημιακούς χώρους να εξελίσσονται σε γιορτές τυφλής βίας και καταστροφής. Για τέτοια επεισόδια πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις, και αυτά που προβλέπει ο νόμος φτάνουν μέχρι και την οριστική διαγραφή φοιτητών. Και είναι ευθύνη των πειθαρχικών οργάνων των πανεπιστημίων να εφαρμοστεί ο νόμος, που πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί.

Χθες είχαμε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα ευρήματα της επιχείρησης αυτής μετά από την εκκένωση της κατάληψης. Σε κάθε περίπτωση, τα πανεπιστήμιά μας ανήκουν σε όλους τους φοιτητές. Δεν γίνεται να στερούνται την πρόσβαση στην ακαδημαϊκή γνώση από μεμονωμένες μειοψηφίες που κάνουν παράνομες καταλήψεις. Κανένας δεν μπορεί να κλειδώνεται μέσα εκεί, να βανδαλίζει τις δημόσιες υποδομές και ίσως ακόμη και να βιαιοπραγεί στο όνομα μίας διαμαρτυρίας.

Στο μεταξύ να τονίσω ότι έχει ήδη ενταθεί και θα γίνει εντονότερη η παρουσία της Αστυνομίας στις γειτονιές, ιδίως των μεγάλων πόλεων, στις πιο δύσκολες γειτονιές, αυτές που μπορεί να έχουν πιο επιβαρυμένο ιστορικό επεισοδίων και εγκληματικότητας, αλλά και εκεί όπου σημειώνονται περιστατικά με ξυλοδαρμούς ανηλίκων.

Bullying και βία ανηλίκων

Πρέπει ασφαλώς να γίνουν περισσότερα, ειδικά όσον αφορά στο bullying και τη βία στις νεότερες ηλικίες. Την Τετάρτη ανακοινώθηκαν σε κάθε σχολική μονάδα οι υπεύθυνοι και οι υπεύθυνες που θα δέχονται τις επώνυμες καταγγελίες των μαθητών και των γονέων τους για περιστατικά σωματικού και ψυχολογικού εκφοβισμού. Ορίστηκαν επίσης οι τετραμελείς Ομάδες Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Πολύ σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία και η πλατφόρμα επώνυμων καταγγελιών αποκλειστικά από μαθητές, τους γονείς τους ή όσους έχουν την επιμέλεια των παιδιών.

Εκτός από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, δρομολογείται εθνική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το φαινόμενο της βίας στα σχολεία, ενώ η ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτήσαμε πρόσφατα ήδη εργάζεται πυρετωδώς για την εκπόνηση «Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και Παραβατικότητας Ανηλίκων».

Κλείνω με ένα ζήτημα που αφορά το κοινό μας σπίτι, το περιβάλλον. Μια θαλασσινή χώρα όπως η Ελλάδα δεν θα μπορούσε παρά να πρωτοστατήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διάσωση των ωκεανών και των θαλασσών από τις απειλές της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της άναρχης αλιείας, που οδηγούν σε υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και σε απώλεια μοναδικής βιοποικιλότητας.

Στο «Our Ocean Conference 2024» που διοργανώνουμε στην Αθήνα στις 16 και 17 Απριλίου θα επιδιώξουμε να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις δεκάδες κυβερνήσεις που δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν. Είναι στοίχημα για το σήμερα αλλά και χρέος προς τις μελλοντικές γενιές. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη Διάσκεψη έχοντας ήδη δεσμευτεί μεταξύ άλλων για απαγόρευση της αλιείας στο 10% των θαλασσών μας μέχρι το 2030, για επέκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ώστε να καλύπτουν το 30% των θαλασσών μας έως το 2025 και για διάθεση κεφαλαίων ύψους 2 δισ. ευρώ, για την απεξάρτηση των νησιών μας από ενεργειακές πηγές που χρησιμοποιούν διοξείδιο του άνθρακα.

Κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή ανασκόπηση, με την ευχή να περάσετε καλά τα αυριανά Κούλουμα όπου και αν βρίσκεστε. 'Αλλωστε, σε όλη την Ελλάδα οι Δήμοι έχουν διοργανώσει παρελάσεις και καρναβαλικές εκδηλώσεις με παραδοσιακά εδέσματα και τραγούδια. Σας εύχομαι καλή Σαρακοστή!».

