Ιστορική μεταρρύθμιση για την παιδεία χαρακτήρισε την απόφαση για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το νομοσχέδιο αφορά τόσο στην απελευθέρωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου από την γραφειοκρατία και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου, όσο και την διαμόρφωση του πλαισίου για την λειτουργία στη χώρα μας, παραρτημάτων ΑΕΙ τα οποία είναι εγκατεστημένα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες και τα οποία θα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένουν τα δημόσια πανεπιστήμια και εξηγώντας είπε ότι «περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνοποίησης των Πανεπιστημίων. Δημιουργείται δυνατότητα χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων στα ΑΕΙ η οποία αφορά αποκλειστικά φοιτητές ή ερευνητές. Για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχουν προβλεφθεί πόροι ύψους 50 εκ. ευρώ. Το δημόσιο πανεπιστήμιο θα ωφεληθεί με περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ».

Επεσήμανε ακόμη ότι «η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα θέσει αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου να επιτρέπεται η λειτουργία τμημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τα οποία, τονίζω ξανά, θα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα» και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε προϋποθέσεις που θα προβλέπονται για την αδειοδότηση παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου.

«Πρόκειται πράγματι για μια αναγκαία μεταρρύθμιση η οποία ικανοποιεί πάγια αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας και θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη στην χώρα μας», είπε ο κ. Μαρινάκης και ανέλυσε ορισμένα από αυτά.

Αναφορικά με τη λειτουργία των συγκεκριμένων ιδρυμάτων τόνισε ότι «τον πρώτο χρόνο λειτουργίας θα πρέπει να έχουν τρία τμήματα και πιστοποίηση από τη χώρα προέλευσης ενώ τα πτυχία θα πρέπει να έχουν την ίδια αξία με εκείνα της χώρας προέλευσης».

Ερωτηθείς για το αν είναι δυνατή η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων με το άρθρο 28, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, παραρτημάτων ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων από το εξωτερικό στη χώρα μας βασίζεται στο άρθρο 28, αλλά θα προχωρήσουμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 με το οποίο θα μπορεί και ένας ιδιώτης να ιδρύσει πανεπιστήμιο».

Επίσης, η απόφαση υλοποιείται και στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας που παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

«Τα μέτρα αφορούν: τις λέσχες φιλάθλων, την ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων με κάμερες, την αναδιαμόρφωση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού, σε εφαρμογή της Σύμβασης Σεντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης, την ενίσχυση διοικητικών και ποινικών μέτρων, τη ρήτρα παραβατικότητας στη χρηματοδότηση από το στοίχημα και την δημιουργία σύγχρονου και πρωτοποριακού συστήματος ταυτοποίησης κατόχων εισιτηρίων, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης», είπε και τόνισε: «Το έχουμε πει ξανά, το κλείσιμο των γηπέδων δεν έγινε "για τους τύπους" αλλά ώστε, παράλληλα με την εν εξελίξει έρευνα της ανεξάρτητης Ελληνικής Δικαιοσύνης, να μπορέσουν να εφαρμόσουν οι ΠΑΕ μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα για την ασφάλεια των φιλάθλων και την περιστολή των φαινομένων βίας στον επαγγελματικό αθλητισμό».

Αναφορά έκανε και στην παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας ,Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του νομοσχεδίου για το Εθνικό Σύστημα Τραύματος, «το οποίο αρχικά θα αποτελείται από 16 Κέντρα για την κάλυψη των αναγκών από την επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη έως την ενδονοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε σε προηγούμενο δημοσίευμα του Economist για την κατάταξη της χώρας μας πρώτης στη λίστα με τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις για το 2023. Όπως είπε «μια ακόμα θετική είδηση αποτελεί ότι ξανά, ο Economist ανέδειξε την Ελλάδα ως την ‘χώρα της χρονιάς', μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον εξ' αιτίας των πολλαπλών κρίσεων αλλά και του ευμετάβλητου παγκόσμιου γίγνεσθαι όπως αυτό έχει επηρεαστεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα δείχνει ότι από τα πρόθυρα της κατάρρευσης είναι δυνατό να θεσπιστούν λογικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να ανοικοδομηθεί το κοινωνικό συμβόλαιο».

«Το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) κατέληξε σε συμφωνία για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης», ανέφερε ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο της συμφωνίας ικανοποιήθηκαν οι βασικές προτεραιότητες που είχε θέσει η ελληνική κυβέρνηση, για την ειδική μεταχείριση των αμυντικών δαπανών, την εξαίρεσή τους δηλαδή από τον υπολογισμό του υπερβολικού ελλείματος. Επιπλέον ικανοποιήθηκαν ζητήματα για την ειδική πρόνοια των τόκων του ελληνικού δημοσίου χρέους το 2033, την προστασία των επενδύσεων και την σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους».

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο».Και είπε: «Στην τελική απόφαση αποτυπώνονται πολλές από τις επιδιώξεις της Ελλάδας, κορυφαία μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία, για πρώτη φορά, ενός υποχρεωτικού μηχανισμού αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει πως τα υπόλοιπα κράτη μέλη πρέπει υποχρεωτικά να συνδράμουν την χώρα μας. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πλέον την απειλή που συνιστά η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, και αποκτά εργαλεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της».

Καθώς και ότι «το νέο Σύμφωνο θα αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο για τη διαχείριση της Μετανάστευσης και του Ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε επίσης στη λειτουργία της πλατφόρμας pet.gov.gr, με στόχο τη φιλικότερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κτηνιάτρων, ιδιοκτητών και διαχειριστών ζώων συντροφιάς, μέσα από μια σειρά νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

Και έκλεισε την εισαγωγική τοποθέτησή του αναφέροντας ότι «σήμερα, Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 καταβάλλονται νέες προκαταβολές, ύψους 26,2 εκατ. Euro, στους αγρότες των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Ευβοίας, των οποίων οι καλλιέργειες φυτικής παραγωγής, επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα "Daniel" και "Elias". Ο ΕΛΓΑ επεξεργάζεται με σταθερούς ρυθμούς τις περισσότερες από 30.000 δηλώσεις ζημίας, τις οποίες υπέβαλαν οι πληγέντες παραγωγοί και σχεδιάζει την σταδιακή σύνταξη πορισμάτων, για την οριστικοποίηση των αποζημιώσεων, με στόχο να ολοκληρωθεί άμεσα η εξόφλησή τους στο 100% της αξίας τους.Αύριο, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την τακτική μηνιαία συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου».

Σε ό,τι αφορά την ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ελέγχου ή πρόθεσης να κρύψει κάποιος κάτι και δεν έχει καμία σχέση με την αλλαγή της δημοτικής αρχής. Η τροπολογία για την ΑΝΑΠΛΑΣΗ αφορά στην η ανάγκη ότι θα πρέπει να διαχειριστεί ζητήματα και πέραν του Δήμου Αθηναίων. Άλλωστε όταν ψηφίστηκε η συγκεκριμένη τροπολογία δεν υπήρχε καν η υποψηφιότητα του κ. Δούκα.

Αναφερθείς στην πρόσφατη απόφαση της ΕΕ για το σύμφωνο μετανάστευσης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ικανοποιεί μετά από πολλά χρόνια ελληνικές διεκδικήσεις.

Σε ερώτηση για το αν σημαίνει εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την αποστολή φρεγάτας στην Ερυθρά θάλασσα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η Ελλάδα με τη μεγαλύτερη ποντοπόρο ναυτιλία δεν μπορεί να λείπει από μία τέτοια απόφαση».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

«Μια ιστορική μεταρρύθμιση για την Παιδεία για το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη. Το νομοσχέδιο αφορά τόσο στην απελευθέρωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου από την γραφειοκρατία και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου, όσο και την διαμόρφωση του πλαισίου για την λειτουργία στη χώρα μας, παραρτημάτων ΑΕΙ τα οποία είναι εγκατεστημένα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες και τα οποία θα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο απλουστεύονται οι διαδικασίες που επιβαρύνουν την καθημερινή λειτουργία των ιδρυμάτων.

Καταργείται η μέχρι σήμερα απαραίτητη υπογραφή του Υπουργού Παιδείας ακόμη και σε μικρής κλίμακας αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών, ενώ απλοποιούνται οι διαδικασίες όσον αφορά στους Ειδικούς Λογαριασμούς Καινοτομίας και Έρευνας.

Τα Πανεπιστήμια αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση τμημάτων.

Περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνοποίησης των Πανεπιστημίων.

Δημιουργείται δυνατότητα χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων στα ΑΕΙ η οποία αφορά αποκλειστικά φοιτητές ή ερευνητές. Για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχουν προβλεφθεί πόροι ύψους 50 εκ. ευρώ.

Το δημόσιο πανεπιστήμιο θα ωφεληθεί με περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Για την εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια παραρτήματος πανεπιστημίου άλλης χώρας το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι πρέπει να γίνει ιδρυματική και τμηματική αξιολόγηση καθώς και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του. Η πιστοποίηση θα γίνεται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα θέσει αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου να επιτρέπεται η λειτουργία τμημάτων ξένων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τα οποία, τονίζω ξανά, θα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Για την αδειοδότηση παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου θα πρέπει, μεταξύ άλλων πολλών αυστηρών, προϋποθέσεων:

- να αποτελείται από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας από τρεις τουλάχιστον πανεπιστημιακές σχολές.

- να είναι αναγνωρισμένο στη χώρα από την οποία προέρχεται,

- τα επιμέρους προγράμματα σπουδών να έχουν επίσης πιστοποιηθεί από τη χώρα προέλευσης,

- οι τίτλοι σπουδών που θα εκδίδονται στην Ελλάδα να προσδίδουν τα ίδια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά που ισχύουν στο κράτος προέλευσης,

Πρόκειται πράγματι για μια αναγκαία μεταρρύθμιση η οποία ικανοποιεί πάγια αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας και θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη στην χώρα μας.

Πρώτον, θα ενισχυθεί η οικονομία της με την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό, δεύτερον θα ανασχεθεί ακόμα περισσότερο το brain drain καθώς πολλοί από τους 40.000 Έλληνες φοιτητές που αναζητούν τις σπουδές τους στο εξωτερικό θα μπορούν τώρα πια αυτονόητα να το κάνουν στην χώρα τους.

Επιπλέον, θα αφήσουμε πίσω μας μια αγκύλωση του παρελθόντος που «δαιμονοποιούσε» την ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων σαν να επρόκειτο να καταργήσουν τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό ρητά και κατηγορηματικά δεν πρόκειται να συμβεί, προτεραιότητα είναι το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτό σε καμία περίπτωση όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αποτελούμε μια παγκόσμια εξαίρεση, ως η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν έχει επιτρέψει την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών τμημάτων ΑΕΙ.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας παρουσίασε χθες ο Αν. Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Τα μέτρα αφορούν:

τις λέσχες φιλάθλων, την ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων με κάμερες, την αναδιαμόρφωση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, την σύσταση Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού, σε εφαρμογή της Σύμβασης Σεντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης, την ενίσχυση διοικητικών & ποινικών μέτρων, την ρήτρα παραβατικότητας στη χρηματοδότηση από το στοίχημα και την δημιουργία σύγχρονου και πρωτοποριακού συστήματος ταυτοποίησης κατόχων εισιτηρίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έχουμε πει ξανά, το κλείσιμο των γηπέδων δεν έγινε «για τους τύπους» αλλά ώστε, παράλληλα με την εν εξελίξει έρευνα της ανεξάρτητης Ελληνικής Δικαιοσύνης, να μπορέσουν να εφαρμόσουν οι ΠΑΕ μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα για την ασφάλεια των φιλάθλων και την περιστολή των φαινομένων βίας στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Όσες διοικήσεις ομάδων συμμορφωθούν με τα μέτρα της πολιτείας -ελπίζουμε όλες- θα μπορέσουν να ανοίξουν τα γήπεδά τους κυρίως με ασφάλεια για τους φιλάθλους τους. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα προς όφελος του αθλητισμού.

Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Τραύματος, το οποίο αρχικά θα αποτελείται από 16 Κέντρα για την κάλυψη των αναγκών από την επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη έως την ενδονοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση. Στόχος του συστήματος είναι η εξασφάλιση, της ταχείας μεταφοράς του τραυματία ή του ασθενούς, από το σημείο του συμβάντος στον κατάλληλο νοσηλευτικό σχηματισμό και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, αλλά και η παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας, ανάλογης με το είδος του τραύματος. Το Εθνικό Σύστημα Τραύματος περιλαμβάνει: τη σύσταση Κέντρων Τραύματος σε κάθε Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τη λειτουργία και αναδιοργάνωσή τους με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό και την αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών. Ακόμα προβλέπει την κατάρτιση του εμπλεκόμενου ανθρωπίνου δυναμικού και κυρίως τη σύμπραξη με αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτευχθεί η ταχεία μεταφορά του τραυματία.

Μετά το δημοσίευμα του Economist η οποία κατέτασσε την χώρα μας πρώτη στην λίστα με τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις για το 2023 μια ακόμα θετική είδηση αποτελεί ότι ξανά, ο Economist ανέδειξε την Ελλάδα ως την «χώρα της χρονιάς», μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον εξ' αιτίας των πολλαπλών κρίσεων αλλά και του ευμετάβλητου παγκόσμιου γίγνεσθαι όπως αυτό έχει επηρεαστεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. «Η Ελλάδα δείχνει ότι από τα πρόθυρα της κατάρρευσης είναι δυνατό να θεσπιστούν λογικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να ανοικοδομηθεί το κοινωνικό συμβόλαιο».

Έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά και σημαντικά βήματα, αλλά το γεγονός ότι η πολιτική μας και τα αποτελέσματά της αναγνωρίζονται διεθνώς, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική επιβράβευση πρωτίστως προς τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι άντεξαν στις πιο δύσκολες εποχές. Το οφείλουμε και σε εκείνους ότι μπορούμε σήμερα να μιλάμε για αληθινή πρόοδο και ανάπτυξη. Δεσμευόμαστε ξανά, πως όλες οι θετικές ειδήσεις για την οικονομία θα μεταφράζονται σε μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) κατέληξε σε συμφωνία για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ικανοποιήθηκαν οι βασικές προτεραιότητες που είχε θέσει η ελληνική κυβέρνηση, για την ειδική μεταχείριση των αμυντικών δαπανών, την εξαίρεσή τους δηλαδή από τον υπολογισμό του υπερβολικού ελλείματος. Επιπλέον ικανοποιήθηκαν ζητήματα για την ειδική πρόνοια των τόκων του ελληνικού δημοσίου χρέους το 2033, την προστασία των επενδύσεων και την σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε: «σταθερή δέσμευσή μας ήταν και παραμένει μια οικονομική πολιτική που αφήνει πίσω την περασμένη δεκαετία αλλά θέτει τις βάσεις για μια ελληνική οικονομία που θα συνεχίσει να εκπλήσσει ευχάριστα συνδυάζοντας τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια με την γρήγορη ανάπτυξη της χώρας».

Ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο.

Στην τελική απόφαση αποτυπώνονται πολλές από τις επιδιώξεις της Ελλάδας, κορυφαία μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία, για πρώτη φορά, ενός υποχρεωτικού μηχανισμού αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει πως τα υπόλοιπα κράτη μέλη πρέπει υποχρεωτικά να συνδράμουν την χώρα μας. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πλέον την απειλή που συνιστά η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, και αποκτά εργαλεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα εξασφάλισε πρόνοιες που λειτουργούν αποτρεπτικά στην υπερφόρτωση των συνοριακών περιοχών της χώρας.

Παράλληλα, κατοχυρώνονται ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, κάτι που θα συμβάλλει στην άμεση και ταχεία αναγνώριση όσων πράγματι το δικαιούνται, καθώς και στην εν γένει ταχύτερη αποφόρτιση δομών υποδοχής και φιλοξενίας.

Το νέο Σύμφωνο θα αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο για τη διαχείριση της Μετανάστευσης και του Ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα pet.gov.gr, με στόχο τη φιλικότερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κτηνιάτρων, ιδιοκτητών και διαχειριστών ζώων συντροφιάς, μέσα από μια σειρά νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και για πρώτη φορά δημιουργείται μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα καταγραφής και παρακολούθησης των όρων ευζωίας και υγείας των ζώων συντροφιάς που είναι ανοιχτή και υποστηρίζει τους κτηνιάτρους, τους ιδιοκτήτες, τους αναδόχους, τους φιλόζωους και τη Δημόσια Διοίκηση.

Επιπλέον, τα ζώα συντροφιάς αποκτούν ψηφιακό φάκελο υγείας, δημιουργείται ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής διαχείρισης αδέσποτων από κάθε Δήμο, συστήνονται τα απαραίτητα Ψηφιακά Μητρώα Ζώων Συντροφιάς φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων, καταφυγίων και εκτροφέων και θεμελιώνεται συνεκτικό ψηφιακό πλαίσιο εποπτείας με αντιπροσωπευτικότητα και διαφάνεια, για τον έλεγχο της υγείας και της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Σήμερα, Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 καταβάλλονται νέες προκαταβολές, ύψους 26,2 εκατ. Euro, στους αγρότες των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Ευβοίας, των οποίων οι καλλιέργειες φυτικής παραγωγής, επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα "Daniel" και "Elias".

Ο ΕΛΓΑ επεξεργάζεται με σταθερούς ρυθμούς τις περισσότερες από 30.000 δηλώσεις ζημίας, τις οποίες υπέβαλαν οι πληγέντες παραγωγοί και σχεδιάζει την σταδιακή σύνταξη πορισμάτων, για την οριστικοποίηση των αποζημιώσεων, με στόχο να ολοκληρωθεί άμεσα η εξόφλησή τους στο 100% της αξίας τους.

Αύριο, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την τακτική μηνιαία συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου».

