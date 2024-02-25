Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:00 θα προεδρεύσει στην τακτική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12:30, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου προς τιμήν του Διπλωματικού Σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι όπου θα συμμετάσχει στη διάσκεψη που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.