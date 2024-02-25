Λογαριασμός
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι για τη διάσκεψη με θέμα τη στήριξη της Ουκρανίας

πρόγραμμα Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:00 θα προεδρεύσει στην τακτική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12:30, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου προς τιμήν του Διπλωματικού Σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι όπου θα συμμετάσχει στη διάσκεψη που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron για τη στήριξη της Ουκρανίας.

