Του Αντώνη Αντζολέτου

Συνεδριάζει αυτή την ώρα η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου διαδικτυακά. «Είναι μία δημόσια εκδήλωση με περίπου 1000 μέλη τα οποία θα συζητήσουν για το μέλλον του κόμματος», τονίζουν μέλη των «6+6».

Αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Παραδέχονται πως τα περιθώρια στενεύουν, ότι είναι δύσκολη πλέον η συμβίωση μέσα στο κόμμα τη στιγμή μάλιστα που οι αποχωρήσεις συνεχίζονται.

Παρ'ολα αυτά σύμφωνα με πληροφορίες αν δεν συμβεί κάτι έκτακτο δεν αναμένονται σήμερα κάποιες περαιτέρω αποφάσεις οι ανακοινώσεις. Αυτό, όπως επισημαίνουν, θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

