ΣΥΡΙΖΑ: Συλλυπητήριο μήνυμα Φάμελλου για το θάνατο του 31χρονου αστυνομικού

Συλλυπητήριο μήνυμα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου για το θάνατο του 31χρονου αστυνομικού.

Η απώλεια του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη μας γεμίζει με απέραντη θλίψη και βαθύτατη οδύνη.

Οφείλουμε όλοι και πρώτη απ΄όλους η Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πολύ σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας της κοινωνίας μας και ο κύκλος του αίματος της τυφλής οπαδικής βίας να κλείσει.

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους οικείους του, στους/στις συναδέλφους του και στην Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

