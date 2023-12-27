ΣΥΡΙΖΑ: Συλλυπητήριο μήνυμα Φάμελλου για το θάνατο του 31χρονου αστυνομικού

Συλλυπητήριο μήνυμα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου για το θάνατο του 31χρονου αστυνομικού.
Η απώλεια του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη μας γεμίζει με απέραντη θλίψη και βαθύτατη οδύνη.
Οφείλουμε όλοι και πρώτη απ΄όλους η Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πολύ σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας της κοινωνίας μας και ο κύκλος του αίματος της τυφλής οπαδικής βίας να κλείσει.
Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους οικείους του, στους/στις συναδέλφους του και στην Ελληνική Αστυνομία.
