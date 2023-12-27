Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους του για τον θάνατο του αστυνομικού που χτυπήθηκε από φωτοβολίδα σε επεισόδια έξω από αθλητικό κέντρο στον Ρέντη.
«Ο Γιώργος Λυγγερίδης πάλεψε γενναία μετά την αποτρόπαια δολοφονική επίθεση, που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Ο θάνατος του μας συγκινεί βαθύτατα και αποτελεί χρέος όλων μας να δώσουμε επιτέλους τέλος στις εγκληματικές πράξεις, που αμαυρώνουν τον αθλητισμό», ανέφερε σε δήλωση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
