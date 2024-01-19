ΣΥΡΙΖΑ: Στις Σπέτσες η ΚΟ - Στις 16:00 θα ξεκινήσει η συνάντηση εργασίας

Με στόχο τον απολογισμό του έως τώρα κοινοβουλευτικού έργου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και τον προγραμματισμό των προτεραιοτήτων και των νομοθετικών πρωτοβουλιών της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το επόμενο διάστημα, ξεκινά σήμερα η διήμερη συνάντηση εργασίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, στις Σπέτσες.

Οι εργασίες, που θα λάβουν χώρα στο σπίτι που διατηρεί στο νησί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, αναμένεται να ξεκινήσουν στις 16:00 και θα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις-εισηγήσεις από τον κάθε τομεάρχη, με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ της κάθε παρουσίασης θα ακολουθεί και διαδικασία συζήτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το πέρας των σημερινών διαδικασιών, ο κ. Κασσελάκης θα παραθέσει δείπνο στους βουλευτές στο σπίτι του. Οι εργασίες θα επανεκκινήσουν νωρίς το πρωί του Σαββάτου και θα ολοκληρωθούν το βράδυ.

Στις Σπέτσες δεν θα μεταβούν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, η Έλενα Ακρίτα και η Όλγα Γεροβασίλη.

Η συνάντηση που έχει πυροδοτήσει πλήθος αντιδράσεων το προηγούμενο διάστημα εντός και εκτός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης με τελευταία τη δημόσια διαμάχη στα social media που ξέσπασε ανάμεσα στον Νίκο Καρανίκα και την Έλενα Ακρίτα με τον πρώτο να σχολιάζει «ο πρόεδρος δεν σας καλεί για τούφα» για να λάβει την απάντηση από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ «ασαπέρα αγόρι μου».

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Νίκος Καρανίκας έγραψε ότι «δεν είναι βιώσιμη η πρόταση εντυπωσιασμού των συντρόφων για ανάλογες συσκέψεις εργασιών σε χωριά κατεστραμμένα από τις θεομηνίες που είναι αδύνατον να προσφέρουν το περιβάλλον εργασίας που απαιτείται».

Και συνεχίζει: «Καλοί μου άνθρωποι, ο πρόεδρος καλεί για να γίνει αυτό που κάνει κάθε μεγάλος σοβαρός ζωντανός οργανισμός όταν θέλει να υπάρχει σύσφιξη και όσμωση σχέσεων και ιδεών και γι αυτό δεν σας καλεί για να περάσετε τούφα όπως έχετε συνηθίσει προφανώς για να αντιδράτε έτσι».

Όλη η ανάρτηση Καρανίκα:

«Στις Σπέτσες με τον καλύτερο τρόπο. Οι συναντήσεις εργασίας στις Σπέτσες που πρότεινε ο σύντροφος πρόεδρος Κασσελάκης γίνονται για την ουσία της πολιτικής κομματικής σχέσης της Κ.Ο και οχι για τα μάτια του κόσμου και τα ΜΜΕ.

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι βιώσιμη η πρόταση εντυπωσιασμού των συντρόφων για ανάλογες συσκέψεις εργασιών σε χωριά κατεστραμμένα από τις θεομηνίες που είναι αδύνατον να προσφέρουν το περιβάλλον εργασίας που απαιτείται.

Κακώς ξεστομίστηκαν τέτοιοι τυχοδιωκτισμοί από στελέχη μας που προτρέπουν σε δημοσιότητες και φανφάρες με πρόσχημα την καταστροφή των χωριών και οχι την ανάγκη για συλλογική εργασία.

Πολύ κακώς που δόθηκε πολιτική διάσταση ενώ πρόκειται απλά για αντιδραστικότητα που χρίζει ψυχολογικής υποστήριξης και οχι πολιτικής. Καλοί μου άνθρωποι, ο πρόεδρος καλεί για να γίνει αυτό που κάνει κάθε μεγάλος σοβαρός ζωντανός οργανισμός όταν θέλει να υπάρχει σύσφιξη και όσμωση σχέσεων και ιδεών και γι αυτό δεν σας καλεί για να περάσετε τούφα όπως έχετε συνηθίσει προφανώς για να αντιδράτε έτσι, αλλά για εργασία με ευθύνες και χρεώσεις σε ωραίο περιβάλλον.

Γι αυτό και θέλει να είστε προετοιμασμένοι με κείμενα και Power point…όσο άγνωστο και αν είναι . Είμαστε στο 2024 και καλό είναι να μαθαίνουμε από την εποχή μας και οχι από το ξεπερασμένο παρελθόν με τα άχρηστα τοτέμ και τα ανούσια ιερά. Είμαστε κόμμα σύγχρονο της αριστεράς και οχι το ντουλάπι του αναχρονισμού λόγω ιδεολογικής οικειότητας και συνήθειας. Οι τομές του συντρόφου Κασσελακη προφανώς δεν ενοχλούν μόνο την αντιδραστική Δεξιά και ας είναι για το κοινό καλό.

Ο συντροφος πρόεδρος αρχικά ανακάτεψε φέρνοντας σε δύσκολη θέση από την αρχή την Βαλτωμένη αναχρονιστική αριστερά των δογμάτων￼ και στην πορεία όλη την κοινωνία των ξεπερασμένων απόψεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποτελει την λύση για τα ζητήματα που προκύπτουν￼ και έχουν στον πυρήνα τους τον άνθρωπο και την κοινωνία όλη».

Η απάντηση της Έλενας Ακρίτα



Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα απάντησε στον Νίκο Καρανίκα: «Δε μάς παρατάς ρε Καρανίκα. Ασχολήσου με τα πόδια της Μενεγάκη κι άσε μας ήσυχους. Που τόσους μήνες με τη διάσπαση, έχουμε ξεσκιστεί στη δουλειά και θα μας την πεις κι από πάνω. Ασαπέρα αγόρι μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.