Το… γύρισε στην υποκριτική ο Πογκμπά μετά την υπόθεση ντόπινγκ

Αφού δεν μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιον σύλλογο, λόγω της τετραετούς ποινής που του επιβλήθηκε, ο πρωταθλητής κόσμου με τη Γαλλία το 2018 αποφάσισε να αποδεχθεί τη σχετική πρόταση

Πολ Πογκμπά

Νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία φαίνεται πως ανοίγει ο Πολ Πογκμπά, ο οποίος είχε βρεθεί θετικός σε χρήση απαγορευμένων ουσιών (τεστοστερόνης) και έχει τιμωρηθεί με τετραετή αποκλεισμό από κάθε αθλητική δραστηριότητα.

Η εφημερίδα «parisien» αποκάλυψε πως ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία το 2018 συμμετέχει σε μία ταινία σχετική με το ποδόσφαιρο, με τίτλο «4 Zeros».

Ο πρώην μέσος της Γιουβέντους υποδύεται έναν δάσκαλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για νεαρούς ποδοσφαιριστές, και εμφανίστηκε στα γυρίσματα χαλαρός, χαμογελαστός και ήταν ιδιαίτερα άνετος μπροστά στην κάμερα.

Πηγή: sport-fm.gr

