Έφυγαν για Σπέτσες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Με το πλοίο θα φτάσουν στις Σπέτσες 20-25 βουλευτές, οι υπόλοιποι θα πάνε οδικώς, εκτός από κάποιους που δεν θα συμμετάσχουν στην τριήμερη συνάντηση εργασίας.

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκαν το πρωί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για να επιβαστούν στο πλοίο των 9 πμ που θα τους μεταφέρει στις Σπέτσες, όπου η ΚΟ θα συνεδριάσει το επόμενο τριήμερο κατόπιν πρόσκλησης του Στέφανου Κασσελάκη.

Με το πλοίο θα φτάσουν στις Σπέτσες 20-25 βουλευτές, οι υπόλοιποι θα πάνε οδικώς, εκτός από κάποιους που δεν θα συμμετάσχουν στην τριήμερη συνάντηση εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα ταξιδέψουν στις Σπέτσες ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, η Έλενα Ακρίτα και η Όλγα Γεροβασίλη.

Περιμένω ότι θα γίνει ουσιαστική δουλειά, είπε ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης περιμένοντας να επιβιβαστεί.

O Πέτρος Παππάς τόνισε «μας περιμένει αρκετή δουλειά. Σκοπός να αυξήσουμε τα ποσοστά μας. Εχουμε να πούμε πολλά».

