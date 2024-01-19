Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκαν το πρωί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για να επιβαστούν στο πλοίο των 9 πμ που θα τους μεταφέρει στις Σπέτσες, όπου η ΚΟ θα συνεδριάσει το επόμενο τριήμερο κατόπιν πρόσκλησης του Στέφανου Κασσελάκη.
Με το πλοίο θα φτάσουν στις Σπέτσες 20-25 βουλευτές, οι υπόλοιποι θα πάνε οδικώς, εκτός από κάποιους που δεν θα συμμετάσχουν στην τριήμερη συνάντηση εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα ταξιδέψουν στις Σπέτσες ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, η Έλενα Ακρίτα και η Όλγα Γεροβασίλη.
Περιμένω ότι θα γίνει ουσιαστική δουλειά, είπε ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης περιμένοντας να επιβιβαστεί.
O Πέτρος Παππάς τόνισε «μας περιμένει αρκετή δουλειά. Σκοπός να αυξήσουμε τα ποσοστά μας. Εχουμε να πούμε πολλά».
