Λιβάνιος: Καμία πρόθεση για αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον «Αθήνα 9,84»

Σε διάψευση των σεναρίων περί αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώς του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84», προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει: «Για να τελειώσει η παραφιλολογία με τη δήθεν "ιδιωτικοποίηση" του Αθήνα 9,84 και τη δήθεν "μεταφορά του" στην Περιφέρεια Αττικής:

Καμία τέτοια σκέψη και καμία τέτοια πρόθεση, ούτε υπήρχε, ούτε υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως γνωρίζει άλλωστε ο Δήμαρχος Αθηναίων εδώ και 3 ημέρες.

Ο 9,84 είναι συνδεδεμένος απόλυτα με την ιστορία του Δήμου Αθηναίων και απόλυτη ευθύνη της νέας Δημοτικής Αρχής είναι να τον διοικήσει όπως κρίνει αυτή καλύτερα», καταλήγει ο κ. Λιβάνιος.

