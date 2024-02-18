Αναταραχή έφερε στον ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση του προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη, να θέσει με τη μορφή ερωτηματολογίου ερωτήματα στους φίλους και τα μέλη του κόμματος ενόψει συνεδρίου.

«Πέντε ημέρες πριν το συνέδριο, επιλέγονται και τίθενται, εν είδει ερωτηματολογίου δημοσκόπησης, ζητήματα ταυτοτικά» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ζητά την έκτακτη σύγκληση των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, δηλαδή της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, πριν το συνέδριο «εξελιχθεί ντεφάκτο σε συνέδριο διάλυσης του κόμματος που ο Αλέξης Τσίπρας έφερε στη διακυβέρνηση του τόπου και το οποίο παρέδωσε στον διάδοχό του στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Η δήλωση Γεροβασίλη στο Facebook

«Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στον ιστότοπο του #iSYRIZA την πρωτοβουλία του Προέδρου Στέφανου Κασσελάκη να ζητήσει τη γνώμη των μελών του κόμματος για θέματα που αφορούν στη δομή, στην ονομασία, στο λογότυπο, καθώς και στην πολιτική ταυτότητα του #ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ

Πέντε ημέρες πριν το συνέδριο, επιλέγονται και τίθενται, εν είδει ερωτηματολογίου δημοσκόπησης, ζητήματα ταυτοτικά, που αποτελούν συνεδριακές αποφάσεις και καταστατικές θέσεις του κόμματός μας. Ζητήματα κομβικά, κρίσιμα και σημαντικά δεν τίθενται στη δημόσια σφαίρα από τη στιγμή που δεν έχουν τεθεί ούτε στις θέσεις, ούτε στον δημόσιο, αλλά ούτε και στον εσωκομματικό διάλογο των μελών του κόμματος.

Θα περίμενα, επομένως, από τον Πρόεδρο, πριν θέσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτά τα ταυτοτικά ερωτήματα για το κόμμα μας στα μέλη μας, να μας πει τι ακριβώς προτείνει ο ίδιος, ποια είναι δηλαδή η δική του θέση για τα παραπάνω.

Το ελάχιστο που υποχρεούμαι να πράξω μετά απ' όλα αυτά, είναι να ζητήσω άμεσα την έκτακτη σύγκληση των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, δηλαδή της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, πριν τη σύγκληση του Συνεδρίου. Πριν δηλαδή αυτό εξελιχθεί ντεφάκτο σε συνέδριο διάλυσης του κόμματος που ο Αλέξης Τσίπρας έφερε στη διακυβέρνηση του τόπου και το οποίο παρέδωσε στον διάδοχό του στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

