Στις 4 Μαρτίου η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος του Ανδρέα Λοβέρδου

Στη τελική ευθεία για την ίδρυση νέου κόμματος ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Σε ανακοίνωση του, έκανε γνωστό ότι ήδη από τις 7 Φεβρουαρίου ιδρύθηκε το κόμμα με την κατάθεση καταστατικού και όλων των απαραίτητων εγγράφων στον Άρειο Πάγο.

Στις 4 Μαρτίου αναμένεται να γίνει η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.