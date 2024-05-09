Γεωργιάδης: Το Μποδοσάκειο Πτολεμαϊδας θα είναι τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα

Την υπό κατασκευή νέα πτέρυγα του «Μαμάτσειου» νοσοκομείου Κοζάνης, επισκέφθηκε σήμερα, πρώτο σταθμό της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης ενημερώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου Δημήτρη Σιόλο και τον διοικητή της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με 13,5 εκ € ενώ είδε κι από κοντά τις εργασίες που πραγματοποιούνται στον εκσυγχρονισμό του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), έργο που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Υπουργός πραγματοποίησε συνάντηση με τον διευθυντή της ΜΕΘ Κωσταντίνο Στόκο στον οποίο εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την αντιμετώπιση του περιστατικού 13χρονου που κατάπιε κατά λάθος αντιψυκτικό αυτοκινήτου(παραφλού) και σώθηκε χάρη στις γρήγορες και αποτελεσματικές ενέργειες των γιατρών της ΜΕΘ αλλά και των γιατρών της Παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου.

«Θέλω να συγχαρώ το προσωπικό του νοσοκομείου και της ΜΕΘ για τις προσπάθειες που έκαναν ως προς την διάσωση του 13χρονου παιδιού, ένα περιστατικό που ανησύχησε όλη την Ελλάδα που τελικά όμως πήγε πάρα πολύ καλά» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι «το νοσοκομείο την επόμενη περίοδο θα ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό για την καλύτερη λειτουργία του».

Σε σχέση με το ποιο από τα δύο νοσοκομεία Κοζάνης και Πτολεμαΐδας θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην Δυτική Μακεδονία, στην σύσκεψη που ακολούθησε με τους φορείς της υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «το νοσοκομείο Κοζάνης αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο με τις επενδύσεις στις κτιριακές του υποδομές» ωστόσο διευκρίνισε ότι το Μποδοσάκειο Πτολεμαΐδας εξαιτίας της θέσης του, των υποδομών που διαθέτει εκτός από νοσοκομείο αναφοράς θα μπορούσε μελλοντικά να αποτελέσει «το τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας» μιας και η Δυτική Μακεδονία δεν διαθέτει μέχρι στιγμής και τα περιστατικά που χρήζουν ιατρικής φροντίδας αντιμετωπίζονται στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.

Σε ότι αφορά τον νέο υγειονομικό χάρτη ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε «δεν επιθυμεί να το αφήσει ως εκκρεμότητα για τα επόμενα χρόνια, ότι η πρόταση στην οποία θα καταλήξουμε αφορά και την περιοχή σας θα πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη της περιφέρειας». Δήλωσε ότι θα είναι συνεργάσιμος και ανοικτός στην πρόταση του υγειονομικού χάρτη που ετοιμάζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διευκρινίζοντας ότι «οι τοπικές κοινωνίες ενδιαφέρονται μεν για την λύση του προβλήματος αλλά έχουν μικροτοπικές αντιλήψεις».

Σημείωσε ότι το «να φεύγουν οι κάτοικοι σε άλλες περιοχές για να βρουν λύσεις σε ιατρικά τους προβλήματα δεν είναι καλή ιδέα» και επισήμανε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει υψηλό ποσοστό πολιτών που ταξιδεύουν σε διπλανούς νομούς για ιατρικούς λόγους. Διερωτήθηκε εάν «θα αντιμετωπίσουμε με θάρρος αυτή την πραγματικότητα ή θα συνεχίσουμε την διαιώνισή της».

Έρχονται 600 θέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ και 250 νέα ασθενοφόρα

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης με τους φορείς της Υγείας ο Υπουργός απαντώντας στην τοποθέτηση της εκπροσώπου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης για το θέμα των γενόσημων φαρμάκων, τόνισε ότι «η Ελλάδα παρότι διαθέτει μια ισχυρή φαρμακευτική βιομηχανία που παράγει γενόσημα, διαθέτει τα μικρότερα ποσοστά τους στην εσωτερική της αγορά. Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι καλό». Στην έκκληση που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι των μικροβιολογικών εργαστηρίων στο να βρεθεί μια άμεση λύση στην οικονομική ασφυξία που βιώνουν τα εργαστήριά τους με αφορμή την λειτουργία του Claw back τόνισε ότι η κυβέρνηση έλαβε κάποια έκτατα μέτρα όπως «την καθιέρωση του ενός και τριών ευρώ στις εξετάσεις, τα διαγνωστικά πρωτοκόλλα και την καθιέρωση του ατομικού Claw back».

Στις εκκλήσεις του εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας για προσλήψεις προσωπικού και νέο στόλο ασθενοφόρων ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα «θα προκηρυχθούν 600 θέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ και θα αγοραστούν 250 ασθενοφόρα από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα για το εάν η κυβέρνηση σκέφτεται να προχωρήσει σε λύσεις εξομάλυνσης που αφορούν τα διαφορετικά μισθολόγια αμοιβής γιατρών που υπηρετούν με διάφορες σχέσεις εργασίας εντός του ΕΣΥ ο κ . Γεωργιάδης τόνισε ότι «δεν είναι εύκολο θέμα κι ότι δεν είναι αρμοδιότητα μόνο του Υπουργείου Υγείας».

