ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Η όψιμη και προσχηματική παραίτηση του κ. Πλεύρη αποδεικνύει την απόπειρα εκ νέου συγκάλυψης»

«Η όψιμη και προσχηματική παραίτηση του κ. Πλεύρη αποδεικνύει την απόπειρα εκ νέου συγκάλυψης», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών Βασίλης Κόκκαλης και τα μέλη της Επιτροπής Γιάννης Σαρακιώτης, Αλέξανδρος Αυλωνίτης και Διονύσης Καλαματιανός μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Θάνου Πλεύρη από την Εξεταστική.

Συγκεκριμένα στην δήλωσή τους αναφέρουν: «Η σημερινή δήλωση αποχής του μέλους και εισηγητή της πλειοψηφίας της ΝΔ στην εξεταστική Επιτροπή, για την διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών και κάθε πτυχής αυτού, κ. Πλεύρη, είναι όψιμη, προσχηματική και καταδεικνύει για άλλη μια φορά την πολιτική ανεντιμότητα του πρώην υπουργού Υγείας της Κυβέρνησης της Ν.Δ».

Ακολούθως υποστηρίζουν: «Ενώ γνώριζε και ο ίδιος και τα μέλη της πλειοψηφίας, ότι η συμμετοχή του στην εξεταστική επιτροπή δημιουργεί βεβαιότητα μεροληψίας και έλλειψη αντικειμενικότητας και εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης και των συγγενών των θυμάτων στο έργο της εξεταστικής επιτροπής, αφού ήταν ένα εκ των προσώπων που συμμετείχε στο συντονιστικό όργανο, που αποφάσισε την αλλοίωση των στοιχείων μετά το δυστύχημα, άρα ήταν εξαρχής πρόσωπο που οι πράξεις του τελούν υπό εξακρίβωση και διερεύνηση. Εντούτοις, μέχρι σήμερα, επεδίωκε προκλητικά και ανέντιμα, να είναι και μέλος και εισηγητής της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή, αποδεικνύοντας, ότι το έργο που είχε αναλάβει εξαρχής, ήταν η συγκάλυψη, τόσο αμέσως μετά το δυστύχημα, με την αλλοίωση στοιχείων, όσο και εντός της βουλής».

Κλείνοντας αναφέρουν: «Η σημερινή παραίτησή του δεν ήταν μια συνειδητή ελεύθερη απόφαση, αλλά μια εξαναγκαστική ενέργεια, στην οποία υποκινήθηκε, διότι εγκλωβίστηκε η Ν.Δ στην πιστή τήρηση της γνωμοδότησης του επιστημονικού συμβουλίου και στην προηγούμενη αποβολή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας».

