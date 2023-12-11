«Έχει ξεκινήσει ένα θετικό κλίμα, καλής γειτονίας με την Ελλάδα μετά τις φωτιές στην Ελλάδα και τους σεισμούς στην Τουρκία. Για να συνεχιστεί αμοιβαία το κλίμα αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός 'Αμυνα Γιασάρ Γκιουλέρ, μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο ΝΤV.

«Ως δύο γειτονικές ένοπλες δυνάμεις, θα αναπτύξουμε και θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αυτές τις καλές, φιλικές σχέσεις. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε» είπε ο υπουργός 'Αμυνας της Τουρκίας.

Αναφερόμενος στις συναντήσεις των δύο χωρών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι «δεν είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε για να λυθούν τα προβλήματα, αλλά για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη». Όπως είπε, πρόκειται για μια διαδικασία που έχει καθιερωθεί για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. «Πιστεύουμε ότι θα ενισχυθεί με τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί» είπε, τονίζοντας πως «θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε τις ασκήσεις μας με αμοιβαίο σεβασμό. Θα προσπαθήσουμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με τον ίδιο τρόπο, με αμοιβαίο σεβασμό».

Προσέθεσε επίσης: «υπάρχουν αμοιβαίες επισκέψεις υψηλού επιπέδου. Πιστεύουμε ότι θα τις πραγματοποιήσουμε οπωσδήποτε αμοιβαία. Το συζητήσαμε αυτό εκεί με τον ομόλογό μου. Ο κ. Δένδιας είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν τη σεισμόπληκτη περιοχή, τότε ως υπουργός Εξωτερικών. Είπε ότι παρακολουθεί το έργο που γίνεται εκεί και ήθελε να το δει. Τον προσκάλεσα με μεγάλη χαρά. Θα έρθει τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο».

Αιχμές κατά Βερολίνου για τα Eurofighters

Ο Τoύρκος υπουργός 'Αμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, επέκρινε ωστόσο, τη Γερμανία για την άρνηση να εγκρίνει την πώληση Eurofighters στην Τουρκία, εκφράζοντας πάντως αισιοδοξία ότι τελικά το Βερολίνο θα πειστεί.

Είπε ότι το Eurofighter είναι μια καλή εναλλακτική λύση για τη χώρα του και αποκάλυψε ότι η Τουρκία ασχολείται με το θέμα αυτό εδώ και 2-3 χρόνια. Ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι η 'Αγκυρα αναζητεί εναλλακτική λύση, σημειώνοντας πάντως ότι «αν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα θέματα που έχουμε συζητήσει με τους φίλους μας, ίσως να μην τα χρειαστούμε. Αλλά τα χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή».

Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι άλλοι σύμμαχοι θα μπορέσουν να πείσουν τη Γερμανία να υποχωρήσει από τις αντιρρήσεις της: «Τόσο η Ισπανία, όσο και η Αγγλία δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έτσι θα έπρεπε να είναι εξάλλου. Θέλω να πω, είμαστε και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ και ένα μέλος του ΝΑΤΟ είναι τώρα εναντίον μας στο να αποκτήσουμε αυτά τα όπλα. Πάντα έχουν (οι Γερμανοί) διαφορετικές δικαιολογίες, ξέρετε».

«Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ένα άλλο μέλος αντιτίθεται στην πώληση αυτών των αεροσκαφών», δήλωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, σχολιάζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει εξήγηση για έναν σύμμαχο που λέει: "Δεν θα σας δώσω τα αεροσκάφη"».

Αναφορικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόκτηση από την Τουρκία μαχητικών F-16, ο Τούρκος υπουργός 'Αμυνας δήλωσε ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε ότι όλα πάνε καλά».

Παράλληλα, τόνισε πως η Τουρκία έχει κάνει σημαντικά βήματα και έχει φθάσει σε ένα πολύ καλό σημείο στην αμυντική βιομηχανία της. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία θα έχει αναπτύξει το δικό της μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς την επόμενη περίοδο και στις 27 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρθενική πτήση του KAAN, όπως είπε.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ απάντησε και στα σχόλια σε σχέση με το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, εάν είναι δηλαδή εγκατεστημένο και ενεργό. «Το S-400 είναι ένα αμυντικό όπλο. Μας επιτέθηκε κάποιος και δεν το χρησιμοποιήσαμε;» ήταν το ρητορικό ερώτημά του και είπε ότι «αν κάποιος σκέφτεται κάτι τέτοιο θα δει τι θα του συμβεί όταν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα αμυντικά μας όπλα, θα δει τι θα κάνουν οι S-400 ή τα άλλα αμυντικά μας συστήματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.