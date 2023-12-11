Αποχωρεί οικειοθελώς από την εξεταστική επιτροπή για το δυστύχημα στα Τέμπη ο Θάνος Πλεύρης.

Στην τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής είχαν ζητήσει την εξαίρεση του βουλευτές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.