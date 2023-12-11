Λογαριασμός
Αποχωρεί οικειοθελώς από την εξεταστική για τα Τέμπη ο Θάνος Πλεύρης - Ολόκληρη η επιστολή του

Στην τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής είχαν ζητήσει την εξαίρεση του βουλευτές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.  

θανος πλευρης

Αποχωρεί οικειοθελώς από την εξεταστική επιτροπή για το δυστύχημα στα Τέμπη ο Θάνος Πλεύρης. 

Στην τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής είχαν ζητήσει την εξαίρεση του βουλευτές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

