ΣΥΡΙΖΑ: Πληροφορίες για παραίτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου - Ποια παίρνει την έδρα του

Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ - Πρώτη επιλαχούσα για την έδρα η Πόπη Τσαπανίδου

Ηλιόπουλος

Εξελίξεις αναμένονται στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς μένει να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν τον βουλευτή Επικρατείας του κόμματος Όθωνα Ηλιόπουλο να παραιτείται ακόμα και σήμερα, όπως ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξη που παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα. 

Υπενθυμίζεται ότι πρώτη επιλαχούσα για την έδρα είναι η Πόπη Τσαπανίδου. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Παραίτηση Ηλιόπουλος
