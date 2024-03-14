Εξελίξεις αναμένονται στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς μένει να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν τον βουλευτή Επικρατείας του κόμματος Όθωνα Ηλιόπουλο να παραιτείται ακόμα και σήμερα, όπως ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξη που παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι πρώτη επιλαχούσα για την έδρα είναι η Πόπη Τσαπανίδου.

Πηγή: skai.gr

