Το σχέδιο τους ήταν «ένας ΣΥΡΙΖΑ μόνος, να συρρικνώνεται συνεχώς, να ανακυκλώνεται στην εσωστρέφεια, να παραχωρεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα βολικό για το σύστημα κόμμα», αλλά «δεν τους αφήσατε, τους το χαλάσατε όλο, γιατί πήρατε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης στην κεντρική εκδήλωση για την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». «Αυτός εδώ είναι ο δικός σας ΣΥΡΙΖΑ», είπε, με τα φώτα στην αίθουσα να ανάβουν και να φωτίζεται η σκηνή με όλους τους υποψήφιους.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι «μία ολόκληρη προπαγάνδα έμαθε έναν ολόκληρο λαό να ζει με το ελάχιστο. Με το μίνιμουμ των ονείρων του. Με ένα pass που δε φτάνει για ζωή», για να τονίσει ότι «εμείς θέλουμε καλύτερη ζωή και τη θέλουμε τώρα, προτείνουμε μία καλύτερη ζωή και καλούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να αποφασίσουν». «Μία καλύτερη ζωή είναι στα χέρια σας», είπε.

Το «παρών» στην παρουσίαση έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε τετ α τετ με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Όπως ανακοίνωσε, οι Λεκατσά Μέλπω, Σίνου Δέσποινα, Κόρδατζη Βιολέτα, Παπαλαζάρου Βασίλειος και Βενέρη Λύδια, είναι οι πέντε «εκλεκτοί» του Στέφανου Κασσελάκη για τις Ευρωεκλογές.

Στη λίστα είναι και οι δύο νυν ευρωβουλευτές Κώστας Αρβανότης και Έλενα Κουντουρά.

Οι 35 που αναδείχθηκαν από την προκριματική διαδικασία είναι οι:

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

1) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ

2) ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΑΠΟΔΗΜΟΙ

1) ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2) ΜΟΥΜΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ

1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

2) ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3) ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)

4) ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΥΡΤΩ

5) ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

6)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

7) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

8)ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντίνο Σιδηρόπουλο)

9) ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10) ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

11) ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12) ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΑΙΓΑΙΟ -ΒΟΡΕΙΟ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ



ΑΙΓΑΙΟ-ΝΟΤΙΟ

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

2) ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3) ΜΟΛΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ



ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ



ΗΠΕΙΡΟΣ



ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1) ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2) ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3) ΧΛΑΠΑΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ



ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1) ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)

2) ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3) ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

4) ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)



ΚΡΗΤΗ

1) ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

2) ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη:

Φίλες και φίλοι, ένας ΣΥΡΙΖΑ μόνος, να συρρικνώνεται συνεχώς, να ανακυκλώνεται στην εσωστρέφεια, να παραχωρεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ένα βολικό για το σύστημα κόμμα. Αυτό ήταν το σχέδιο. Δεν τους αφήσατε, τους το χαλάσατε όλο. Γιατί πήρατε το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας. Και αυτός εδώ, είναι ο δικός σας ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα είναι η δική σας μέρα. Είναι η μέρα που ανακοινώνουμε το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ευρωψηφοδέλτιο που διαμορφώσατε για πρώτη φορά εσείς. Εσείς που δηλώσατε υποψηφιότητα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εσείς που ψηφίσατε τους υποψηφίους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Και είμαι περήφανος γι' αυτή τη διαδικασία, είμαι περήφανος που η επιλογή πέρασε από τον Πρόεδρο του κόμματος σ’ εσάς. Είμαι περήφανος για τις επιλογές σας. Κι έρχομαι κι εγώ να προσθέσω την τελική πινελιά, πέντε ανθρώπους που η προσωπική τους διαδρομή θα καθιστούσε ίσως δύσκολη τη συμμετοχή τους σε μια εκλογική διαδικασία. Αλλά που έρχονται να στοιχηθούν μαζί μ’ εμάς και να ενώσουν τις δικές σας επιλογές με τους εαυτούς τους σ’ ένα ψηφοδέλτιο για το οποίο έχουμε κάθε λόγο να καμαρώνουμε.

Το ψηφοδέλτιο της προοδευτικής αριστείας απέναντι στο ψηφοδέλτιο που χαϊδεύει ακροδεξιά αυτιά -σαν τον Γιώργο Αυτιά, ακροδεξιά αυτιά- με χουντικά συνθήματα. Είναι χουντικά τα συνθήματα και είναι επίσης χρυσαυγίτικες οι προσεγγίσεις.

Θέλω όμως εδώ να πω κάτι που αφορά όλους μας, τους υποψηφίους ευρωβουλευτές, τους βουλευτές μας, τα στελέχη μας και φυσικά κι εμένα τον ίδιο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρξει η παραμικρή απόκλιση από τις αρχές και τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ, τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον σεβασμό στη ισότητα, στα δικαιώματα κάθε πολίτη, θα υπάρχει μηδενική ανοχή. Και το είδατε ήδη αυτό. Δεν είμαι Μητσοτάκης να κρατάω στο ψηφοδέλτιο υμνήτρια του Κασιδιάρη. Δεν είμαι Μητσοτάκης να βάζω στο ψηφοδέλτιο ακροδεξιά στοιχεία που γεννούν αποτροπιασμό.

Και δεν είμαι Μητσοτάκης να κρατάω στην Κοινοβουλευτική μου Ομάδα βουλευτή που δεν ξέρει εάν πρέπει να βάλει το άρθρο «ο» ή «η» μπροστά από το όνομα ενός ανθρώπου που έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από αυτόν! Στις πράξεις κρίνεται ο «προοδευτικός» Μητσοτάκης. Και οι πράξεις είναι ξεκάθαρες.

Φίλες και φίλοι, δεν φοβάμαι να μιλήσω για τα πάντα. Δεν έχω ούτε μυστικά ούτε θέματα που αποφεύγω. Εδώ, μπροστά σας, όλα. Και έρχομαι λοιπόν σε μια προσωπική στιγμή που μοιράστηκα με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, από μια αφήγηση των γονιών μου. Μια προσωπική στιγμή, που είδα να βαφτίζεται από την προπαγάνδα «το θαύμα Κασσελάκη». Είδα να μου φορτώνονται φράσεις που ποτέ δεν χρησιμοποίησα και αλαζονεία που ποτέ δεν είχα. Γιατί; Γιατί όταν είσαι Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ολόκληρο καλοδουλεμένο σύστημα, που παίρνει εντολές απευθείας από το Μαξίμου, δουλεύει με έναν σκοπό: Πώς θα διαστρεβλώσει, πώς θα σε λοιδορήσει, πώς θα δολοφονήσει τον χαρακτήρα σου. Το έχει ζήσει περισσότερο από τον καθένα μας στη μακριά πολιτική του σταδιοδρομία και διαδρομή ο Αλέξης Τσίπρας!

Και φυσικά έρχονται οι πολιτικοί μας αντίπαλοι να συμμετάσχουν στον κανιβαλισμό, ειρωνευόμενοι. Ε, λοιπόν εγώ έχω να πω σε όλο το σύστημα ένα πράγμα: Διαστρεβλώστε, βαρέστε, χτυπήστε. Έχω μέσα μου δύναμη, αντοχές, απίστευτο πείσμα! Όλοι μας στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μέσα μας δύναμη, αντοχές και πείσμα. Το έχουμε αποδείξει. Χτυπήστε! Δεν θα καταφέρετε να με τσακίσετε, δεν θα καταφέρετε να μας τσακίσετε! Δεν θα καταφέρετε τίποτα!

Γιατί το μόνο θαύμα είναι εδώ: Είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε ένα κόμμα, μετά από δυο ήττες, ύστερα από δυο διασπάσεις και είπε: Κάτω τα χέρια από τον ΣΥΡΙΖΑ! Μην ψάχνετε σ’ εμένα κρίσεις μεσσιανισμού, άλλωστε δεν είμαι εγώ αυτός που πληρώνει δημοσιογράφους για να τον αποκαλούν «Μωυσή» κάθε μέρα. Είμαι ίσος ανάμεσα σε ίσους, με τα μέλη και τους φίλους του νέου ΣΥΡΙΖΑ να έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο.

Δική μου ευθύνη είναι να κινητοποιώ την κοινωνία για να έρθουν κοντά μας οι καλύτεροι. Και το βλέπετε αυτό στα think tanks που ανακοινώσαμε και ανακοινώνουμε. Είναι άνθρωποι που ήρθαν και δήλωσαν συμμετοχή μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία από παντού, διαβάζω τα βιογραφικά τους και μένω με το στόμα ανοιχτό.

Και αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι είναι μαζί μας. Και το βλέπετε σήμερα και στο ευρωψηφοδέλτιό μας. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι είναι μαζί μας. Κάτι γίνεται, κάτι γεννιέται. Είναι ένα κίνημα από κάτω προς τα πάνω. Είναι άνθρωποι που λένε: Δεν πάει άλλο. Και συντάσσονται μ’ ένα κόμμα για πρώτη φορά.

Άνθρωποι που είχαν πάψει να πιστεύουν στην πολιτική και συντάσσονται με ένα κόμμα για πρώτη φορά, για τον σχηματισμό μας αληθινής προοδευτικής αριστείας, η οποία θα αντιταχθεί στη λαμογιά που βαφτίστηκε «αριστεία» και λυμαίνεται άριστα τα δημόσια Ταμεία.

Φίλες και φίλοι, μεταλλάχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ; Άλλαξε αρχές και αξίες; Άλλαξε θέσεις; Η απάντηση δίνεται αυτόματα, εάν απαντήσουμε στο ερώτημα «Τι είναι η σύγχρονη Αριστερά σήμερα». Η σύγχρονη Αριστερά είναι η κοινωνία της αλληλεγγύης, ένα κράτος που δεν προχωράει μπροστά αφήνοντας πίσω αβοήθητο έναν αριθμό πολιτών του, ούτε στην καρότσα ενός φορτηγού, ούτε στο φυλάκιο ενός αστυνομικού Τμήματος, ούτε σε βαγόνια ενός τρένου που πάει… κι όπου βγει.

Η σύγχρονη Αριστερά δεν είναι το κράτος του 1/3 ή των 2/3 των πολιτών, που βρίσκονται αντιμέτωποι στο «όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει»! Είναι το κράτος που φροντίζει, ώστε ο πρώτος και ο τελευταίος πολίτης του να έχει αξιοπρεπή παιδεία, αξιοπρεπή υγεία, αξιοπρεπή μισθό. Είναι τόσο απλό. Μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Και το κυριότερο: κάθε πολίτης να έχει ίσες ευκαιρίες, ώστε να μπορέσει να προκόψει, ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο, το επώνυμό του και την περιουσία του. Και αυτό είναι που ονομάζω ελληνικό όνειρο: η ολοκληρωμένη ευκαιρία στους πολίτες που η οικονομική κρίση, η πτώχευση, η Δεξιά τους την έκοψε στα δύο. Τους έκοψε τη ζωή στα δύο.

Και ταυτόχρονα για εμένα η σύγχρονη Αριστερά είναι εκείνη που δεν εκχωρεί τον πατριωτισμό στους πατριδοκάπηλους. Που δεν εκχωρεί την πίστη όποιου πολίτη θέλει να πιστεύει στο εμπόριο της πίστης της Δεξιάς. Που δεν εκχωρεί την ασφάλεια σε μια Νέα Δημοκρατία, που επί των ημερών της έχουν εκτοξευτεί όλες οι ενδείξεις και όλοι οι δείκτες της εγκληματικότητας.

Και, παράλληλα, στον μεγάλο ορίζοντα η σύγχρονη Αριστερά είναι εκείνη που έχει ανοιχτό το βλέμμα στον κόσμο γύρω μας. Που θέτει σε προτεραιότητα την πράσινη μετάβαση, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, που προτεραιοποιεί την κλιματική προσαρμογή, που διεκδικεί πανευρωπαϊκά το τέλος της λιτότητας. Διότι αυτό το οικονομικό σχέδιο δεν βγάζει πουθενά, παρά μόνο γιγαντώνει την Ακροδεξιά. Που ζητάει μια νέα μεταναστευτική πολιτική, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πραγματική αλληλεγγύη στην πράξη και όχι νοικιάζοντας αποθήκες ψυχών στη χώρα μας.

Που δεν διστάζει να πάρει καθαρή θέση: Ναι, κατηγορούμε και καταδικάζουμε κάθε τρομοκρατική επίθεση. Αλλά ναι, είμαστε υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός για να τερματιστεί η σφαγή στη Γάζα. Ξεκάθαρα! Είμαστε με όλες μας τις δυνάμεις υπέρ ενός Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά, δίπλα δίπλα με το Ισραήλ.

Και βέβαια στα δικά μας εθνικά θέματα καμία υποχώρηση, κανένας ενδοτισμός. Ο διάλογος με την Τουρκία είναι θετικός, αυτό το θέλουμε, αλλά πρέπει να έχει σαφή στόχευση: την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας - ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Καμία κίνηση για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Aπόλυτος σεβασμός της εθνικής μας κυριαρχίας. Kαμία συζήτηση για συνεκμετάλλευση πριν οριοθετηθεί η ΑΟΖ και καμία απεμπόληση του μονομερούς και κυριαρχικού μας δικαιώματος της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων μέχρι τα 12 μίλια.

Φίλες και φίλοι, σύγχρονη προοδευτική πολιτική σημαίνει να μπορείς να μιλήσεις στην κάθε γενιά με τη γλώσσα της, στην κάθε εποχή με τις ανάγκες της. Η πυξίδα σου όμως πρέπει να είναι σταθερή: με τον άνθρωπο, με την αλληλεγγύη, με την κοινωνία. Αυτοί είμαστε εμείς. Ερχόμαστε από πολύ μακριά και είμαστε καινούργιοι, ταυτόχρονα, και γι' αυτό θα πάμε πολύ μακριά.

Απέναντί μας έχουμε ένα καθεστώς που παίζει με τη λάσπη, μοντάρει, μπαζώνει, παρακολουθεί, προπαγανδίζει, εξαπατά. Μια κυβέρνηση γεμάτη αρνητικές πρωτιές, όπως τις αρνητικές πρωτιές που παρουσιάζει η Eurostat.

Και μιας και μιλάμε για την Ευρώπη και πάμε σε ευρωπαϊκές εκλογές, πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί άλλο αυτή η χώρα να συνδυάζει έμμεσους φόρους Σουηδίας με κοινωνικές παροχές τριτοκοσμικού κράτους. Δεν μπορεί άλλο αυτή η χώρα να συνδυάζει τιμές τροφίμων Γαλλίας, ενοίκια Γερμανίας και μισθούς Βουλγαρίας. Δεν βγαίνει η εξίσωση!

Αλλά ξέρετε κάτι; Βγαίνει για τις τράπεζες και βγαίνει για το ολιγοπώλιο στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά δεν βγαίνει η εξίσωση για τον οικογενειάρχη, που βάζει μπροστά ένα χαρτί και τραβάει μια κάθετη γραμμή στη μέση και υπολογίζει έσοδα – έξοδα κάθε μήνα. Δεν βγαίνει για έναν νέο, μια νέα, που ούτε καν μπορεί να φανταστεί πώς θα αρχίσει οικογένεια. Και δεν βγαίνει για έναν παππού και μια γιαγιά, που δούλεψαν μια ζωή για να παίρνουν συντάξεις πείνας. Δεν βγαίνει!

Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, έχετε πάρει ήδη ένα δείγμα των προτάσεών μας για την ακρίβεια, την φορολογία, την ασφάλεια. Τις επόμενες εβδομάδες θα δείτε προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για κάθε τομέα της κοινωνικής μας ζωής. Μια ολόκληρη προπαγάνδα έμαθε έναν ολόκληρο λαό να ζει με το ελάχιστο, με το μίνιμουμ των ονείρων του, με ένα pass που δεν φτάνει για ζωή.

Εμείς θέλουμε καλύτερη ζωή και τη θέλουμε τώρα. Τώρα! Προτείνουμε μια καλύτερη ζωή και καλούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να αποφασίσουν. Μια καλύτερη ζωή είναι στα χέρια σας!

Πηγή: skai.gr

