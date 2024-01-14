Με τις τοποθετήσεις των μελών της συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με τις ψηφοφορίες για το Σχέδιο Απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής καθώς και για το Σχέδιο Θέσεων για το συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στις 23-25 Φεβρουαρίου.
Μέχρι στιγμής συζήτηση υπάρχει για την πρόταση των Γιάννη Ραγκούση, Κώστα Ζαχαριάδη, Θανάση Θεοχαρόπουλου για την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Πάντως η πρότασή τους για δημοψήφισμα προκειμένου να αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος θα τεθεί στο συνέδριο.
