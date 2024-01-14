Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα Κείμενα Θέσεων για το συνέδριο ψηφίζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με τις ψηφοφορίες για το Σχέδιο Απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής καθώς και για το Σχέδιο Θέσεων για το συνέδριο του κόμματος

kentriki epitropi syriza

 Με τις τοποθετήσεις των μελών της συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με τις ψηφοφορίες για το Σχέδιο Απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής καθώς και για το Σχέδιο Θέσεων για το συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στις 23-25 Φεβρουαρίου.

Μέχρι στιγμής συζήτηση υπάρχει για την πρόταση των Γιάννη Ραγκούση, Κώστα Ζαχαριάδη, Θανάση Θεοχαρόπουλου για την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Πάντως η πρότασή τους για δημοψήφισμα προκειμένου να αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος θα τεθεί στο συνέδριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ συνέδριο Κεντρική επιτροπή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark