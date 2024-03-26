ΣΥΡΙΖΑ: Ο χρόνος της κυβέρνησης τελειώνει

Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του στην οποία κάνει λόγο για παραβάσεις στο κράτος δικαίου ενώ κατηγορεί εκ νέου τη ΝΔ για προσπάθεια συγκάλυψης στην υπόθεση των Τεμπών.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η κυβέρνηση « δεν απαντά ποιοι και πώς διέρρευσαν τα ηχητικά ντοκουμέντα πριν καν φθάσουν στη δικαιοσύνη και τα μόνταραν για να τα διοχετεύσουν στηρίζοντας το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους και μόνο αυτού».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η μοναδική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, που με αντιθεσμικά παραμάγαζα και πρακτικές παρακολουθούσε επί μακρόν τους πολιτικούς αντιπάλους της, την ηγεσία του στρατού αλλά και τα ίδια του τα στελέχη.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η μοναδική κυβέρνηση της χώρας που καταγγέλθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παραβάσεις στο κράτος δικαίου, τολμά να επιτίθεται μέσω του εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη με τον πιο χυδαίο τρόπο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προφανώς όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται.

Σήμερα, κλονισμένοι από τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις, έξυσαν και τον πάτο του βαρελιού της αντιθεσμικής τους συμπεριφοράς.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να μπαζώσει την αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών σε όλες τις φάσεις, από την πρώτη ημέρα μέχρι και σήμερα, μετά και τις νέες αποκαλύψεις για την κυβερνητική μονταζιέρα βλέπει το αφήγημά της να καταρρέει.

Δεν απαντά ποιοι και πώς διέρρευσαν τα ηχητικά ντοκουμέντα πριν καν φθάσουν στη δικαιοσύνη και τα μόνταραν για να τα διοχετεύσουν στηρίζοντας το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους και μόνο αυτού.

Το χειρότερο όμως είναι ότι λίγες ημέρες μετά ο πρωθυπουργός επικαλείτο τις παράνομα διοχετευμένες συνομιλίες από τα Τέμπη, μεταξύ αυτών και της μονταρισμένης συνομιλίας, και δεν ντρέπονται να κοιτάξουν στα μάτια τους συγγενείς των θυμάτων αλλά και στους πολίτες αυτής της χώρας.

Τέλος, στην αγωνία του να περιορίσει τη ζημιά στην κυβέρνηση από την αποκάλυψη των σχέσεων με περίεργες εταιρείες χειραγώγησης της κοινής γνώμης ο κ. Μαρινάκης δεν μπόρεσε να αρνηθεί τη σχέση τους με την ΝΔ, αλλά περιορίστηκε να αναφέρει πως εκείνος εκπροσωπεί αποκλειστικά την κυβέρνηση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο χρόνος τους τελειώνει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.