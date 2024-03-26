Ν. Παπανδρέου: Η κυβέρνηση δεν έχει οδικό χάρτη για την αγροτική ανάπτυξη

Καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων της ΚΑΠ και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της υπαίθρου ζήτησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει οδικό χάρτη για την αγροτική ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση με θέμα «Περιφερειακή και Αγροτική Ανάπτυξη: Προκλήσεις και Προοπτικές» που διοργάνωσε στην Τρίπολη την Κυριακή 24 Μαρτίου η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του κ. Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος, «πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία και την τεχνολογία, να προωθήσουμε την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στον αγροτικό τομέα και να στηρίξουμε τους νέους αγρότες και τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες κινητοποιήσεις των αγροτών επισημαίνοντας ότι κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας του Φεβρουαρίου αποφασίστηκε ότι πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων της ΚΑΠ, αλλά επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν έχει προτάσεις και λύσεις.

«Ποιος παραγωγός θα εξακολουθεί να παράγει όταν στερείται παροχών και υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τα θέματα της καθημερινότητας και όταν φορτώνεται μια απέραντη γραφειοκρατία; Για όλα αυτά χρειάζονται προτάσεις και λύσεις που δυστυχώς η κλληνική κυβέρνηση δεν σχεδίασε» είπε, χαρακτηριστικά, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ., η Κορίνα Κρέτσου, (βιντεοπαρέμβαση), ευρωβουλευτής S&D, πρώην Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο Γεώργιος Ζακυνθινός, (M.Sc,Ph.D) καθηγητής Τεχνολογίας Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο Γιώργος Μαρκόπουλος, γενικός διευθυντής Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας "Η ΕΝΩΣΗ" και η Μαριλένα Παναγοπούλου, οινοπαραγωγός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

