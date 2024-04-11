ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρωθυπουργός πιάστηκε να λέει ψέματα για πολλοστή φορά

«Η επιμονή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασσελάκη, έκαμψε ακόμη μια πρωθυπουργική "βεβαιότητα"», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση.

«Η κατηγορηματική και παρατεταμένη διάψευση του πρωθυπουργού, Κυρ. Μητσοτάκη, για την μεταφορά εύφλεκτων υλικών, όπως το ξυλόλιο, από την μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία των Τεμπών, σήμερα έγινε μια θεαματική παραδοχή ότι "δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε"», σημειώνει, σχολιάζοντας ότι «έπρεπε να προηγηθεί η παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος έθεσε με επιμονή και χωρίς περιστροφές το κρίσιμο ερώτημα στον πρωθυπουργό, αρχικά στο άρθρο του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και στη συνέχεια ξανά και ξανά μέχρι και χθες, στην παρουσίαση των υποψηφίων του κόμματος στις προκριματικές εκλογές για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου των ευρωεκλογών, στο Περιστέρι».

Συγκεκριμένα, η εν λόγω ανακοίνωση παραπέμπει στο εξής απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία του Στ. Κασσελάκη: «Και επειδή ήταν τόσο σίγουρος στις 22 Μαρτίου πέρσι ότι το υλικό στην εμπορική αμαξοστοιχία δεν ήταν εύφλεκτο - το είπε αυτολεξεί ότι δεν υπάρχει τίποτα ύπουλο - τον ρωτάω: μπορεί αυτό να το πει και σήμερα, λίγο παραπάνω από έναν χρόνο μετά, με σιγουριά; Να μας πει ότι αυτό το οποίο είπε πέρσι 22 Μαρτίου, ισχύει. Όντως δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχία; Το είπατε στον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές πέρσι, πείτε το και πάλι. Σας προκαλώ»!

«Τελικά η πίεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έφερε αποτέλεσμα: καθώς ο πρωθυπουργός πιάστηκε να λέει ψέματα για πολλοστή φορά, η κατηγορηματική διαβεβαίωσή του μετατράπηκε σε κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν φαίνεται ότι θα είναι η τελευταία. 'Αραγε, πόσα ψέματα θα ειπωθούν ακόμη, για πόσα πράγματα, για πόσο καιρό;», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

