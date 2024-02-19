Την αγωνία του για τα τεκταινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Σήμερα ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Χρήστος Γιαννούλης.



«Δεν μπορεί κανείς τους (πρόεδρος, κεντρικά στελέχη) να θεωρούν τον ΣΥΡΙΖΑ οικόπεδο για αντιπαροχή από κληρονομιά που είναι όλοι χαρούμενοι όταν προκύπτει το οικόπεδο, άλλα όταν έρχεται το σχέδιο του μηχανικού όλοι θέλουν το ρετιρέ και κανείς τον πρώτο όροφο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να είναι προσχηματική η επίκληση των μελών, από κάθε πλευρά, τόνισε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης.



«Κάποια στιγμή δεν υπάρχει γυρισμός είναι η τελευταία ευκαιρία που λέμε… Ή θα αποφασίσουμε τα προβλήματα κακής οργάνωσης, υπάρχουν, προσωπικών τακτικών, υπάρχουν, τακτικισμών, υπάρχουν, λαθών από την ηγεσία, υπάρχουν, κακές συμβουλές, υπάρχουν» επισήμανε ο κ. Γιαννούλης.



«Τα ερωτήματα αυτά (του ερωτηματολογίου) μπορείς να τα θέτεις σε ένα δημοκρατικό διάλογο, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι, πιστεύω, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τον πονεμένο και πληγωμένο από όλα αυτά που πολλές φορές γίνεται η τρίχα τριχιά, πρέπει να προβλέπεις το χρόνο, τη συγκυρία και τη στιγμή που το κάνεις» σημείωσε.



Το «αλλάξτε τα όλα» δεν γίνεται α λα καρτ τόνισε ο βουλευτής. Δικαίωμα έχει ο πρόεδρος (να αναζητήσει τον παλμό της βάσης) σε συνεργασία με τα κομματικά όργανα που κι αυτά εκφράζουν τη βάση, δεν είναι δοτοί και διορισμένοι.



«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λειτουργεί σε κενό χώρου, χρόνου, ευθύνης και αρμοδιότητας, η συνεργασία η συνεννόηση η συζήτηση και η συναντίληψη δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν, αντίθετα απομακρύνει από συζητήσεις που κάνουμε τώρα» επισήμανα.

Πηγή: skai.gr

