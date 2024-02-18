Τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας για το ερωτηματολόγιο του Στέφανου Κασσελάκη στο ISYRIZA ενόδει του Συνεδρίου, ζητούν για αύριο με mail που έστειλαν στους δύο γραμματείς του κόμματος, τα 17 από τα 21 μέλη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπέγραψαν μόνο η Θεοδώρα Τζάκρη, η Ρένα Δούρου, ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος και η Μάγκυ Δούση.

Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται συνολικά από 24 μέλη, μαζί με τον πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη και τους γραμματείς Σβίγκου και Βασιλειάδη.

Να σημειώσουμε ότι στην Κουμουνδούρου προκλήθηκε μεγάλη σύγχυση μετά το κάλεσμα του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη στα μέλη του κόμματος, να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο μέσω isyriza, με θέματα όπως η αλλαγή ονόματος, λογότυπου, αλλά και θέμα ταυτότητας.

