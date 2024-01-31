ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες: Τόσο λίγα, τόσο αργά

«Ο πρωθυπουργός υπό την πίεση των αγροτικών κινητοποιήσεων, αναγκάστηκε να παραδεχτεί την ανικανότητα της κυβέρνησής του, λέγοντας, ότι η εξαγγελία για την αναστολή διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος σε πλημμυροπαθείς αγρότες που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, δεν έχει ψηφιστεί ακόμη από τη Βουλή. Σπεύδει λοιπόν η κυβέρνηση να καταθέσει σχετική τροπολογία (σήμερα), αφού «και ο Άγιος φοβέρα θέλει» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο βουλευτή Αρκαδίας αν. τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης-αρμόδιος για την κτηνοτροφία ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Παπαηλιού.

Στην ανακοίνωση με τίτλο «Τόσα λίγα, τόσο αργά» συνεχίζει:

«Όμως το πρόβλημα του αγροτικού-κτηνοτροφικού ηλεκτρικού ρεύματος δεν περιορίζεται στους πλημμυροπαθείς αγρότες της Θεσσαλίας.

Το αγροτικό-κτηνοτροφικό ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί στοιχείο του υπέρογκου κόστους παραγωγής-εκτροφής ζώων και αφορά το σύνολο του αγροτικού-κτηνοτροφικού κόσμου, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει προτείνει για την άμεση ανακούφιση των αγροτών και κτηνοτρόφων:

-) η θεσμοθέτηση μη καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για όλους τους παραγωγούς.

-) τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της επιβολής πλαφόν

-) την ενίσχυση για τη αγορά λιπασμάτων και ζωοτροφών για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση ακρίβειας.

-) τη μείωση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια.

-) τη μείωση μέχρι μηδενισμού του ΦΠΑ στα τρόφιμα.

-) τη χρηματοδότηση των αγροτών και κτηνοτρόφων, με χορήγηση μικροπιστώσεων

Αυτά τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, και επιπλέον η κανονικοποίηση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ρύθμιση των αγροτικών-κτηνοτροφικών δανείων, η ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, η αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων και της νοθείας και άλλες παρεμβάσεις, πρέπει να ενταχθούν σε ένα στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της υπαίθρου που να την καθιστά ζώσα και βιώσιμη»



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

