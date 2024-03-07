Διαδικτυακή έρευνα μεταξύ των αγροτών της ΕΕ, με στόχο την απλούστευση της ΚΑΠ, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια για αναθεώρηση της ΚΑΠ, που δείχνει ότι η ΕΕ έχει κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος στην εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στις 8 Απριλίου και μέσω αυτής τίθενται σύντομες και απλές ερωτήσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στο παρακάτω link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024)

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που υπάρχουν είναι:

· Πόσος χρόνος αφιερώνεται από τους αγρότες κάθε χρόνο σε διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με την εφαρμογή της βοήθειας και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων;

· Αν χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για να παρέχουν φωτογραφίες με γεωγραφική ετικέτα;

· Πώς αξιολογούν την πολυπλοκότητα των διαφορετικών διαδικασιών και κανόνων που ισχύουν στα αγροκτήματα;

· Αν χρησιμοποίησαν εξωτερική βοήθεια για την προετοιμασία της αίτησης ενίσχυσης της ΚΓΠ το 2023;

Εκτίμηση της Επιτροπής είναι ότι οι απαντήσεις που θα δώσουν οι αγρότες θα παράσχουν πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση των βασικών πηγών ανησυχίας τους.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνέντευξή του στο TRT, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε:

«Αρχίζει πλέον να φαίνεται φως και λευκός καπνός. Εμείς, πέρα από το ερωτηματολόγιο το οποίο θα διακινήσουμε, θέλουμε πολύ να συμμετάσχουν, να ενεργοποιηθούν, όσο περισσότεροι αγρότες στο διάλογο που ξεκινάει.

Η κοινότητα ενεργοποιήθηκε και αυτό αποτελεί μια πρώτη επιτυχία. Οδεύουμε όσο πιο συντονισμένα γίνεται από πλευράς κυβερνήσεως στο επόμενο βήμα που είναι το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών στις 26 Μαρτίου. Ζητούμε τη βοήθεια όλων των πολιτικών ελληνικών δυνάμεων να πιέσουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικογένειες που ανήκουν για να έχουν και εκείνοι μια στήριξη σ΄αυτή μας την προσπάθεια δηλ. στα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι και η παράκλησή μου απέναντι στα υπόλοιπα κόμματα».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕ «η έρευνα θα βοηθήσει στον εντοπισμό των πηγών διοικητικού φόρτου και πολυπλοκότητας που απορρέουν από τους κανόνες της ΚΑΠ, καθώς και από άλλους κανόνες για τα τρόφιμα και τη γεωργία, τόσο σε σχέση με την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο, όσο και με τις υποχρεώσεις καταγραφής και αναφοράς που συνδέονται με αυτούς».

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν έως τα μέσα Απριλίου. Παράλληλα, θα οργανωθούν συνεντεύξεις με οργανώσεις αγροτών για να συμπληρωθεί η εικόνα.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΕ υπενθυμίζει ότι από την αρχή του έτους, παρείχε γρήγορες και συγκεκριμένες ενέργειες για να αμβλύνει την πίεση που δέχονται επί του παρόντος οι αγρότες της ΕΕ.

Στις 12 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή ενέκρινε τη μερική παρέκκλιση από τους κανόνες για την αγρανάπαυση (GAEC 8) που ζήτησαν οι αγρότες και πολλά κράτη μέλη.

Ενόψει του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της 26ης Φεβρουαρίου, η Επιτροπή απέστειλε στη βελγική προεδρία μια σειρά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων, ως βάση για συζητήσεις και κοινή δράση με τις χώρες της ΕΕ.

Η σημερινή έρευνα ήταν μεταξύ των βραχυπρόθεσμων δράσεων που ανακοινώθηκαν, παράλληλα με την απλοποίηση ορισμένων ελέγχων και τη διευκρίνιση της έννοιας της ανωτέρας βίας και των εξαιρετικών περιστάσεων. Για αυτά τα δύο τελευταία σημεία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συζητήσεις με τα κράτη μέλη.

Τέλος επισημαίνει ότι έως τα μέσα Μαρτίου, η Επιτροπή θα υποβάλει περαιτέρω προτάσεις για μεσοπρόθεσμες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν, καθώς και ενέργειες για τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει 19 προτάσεις κυρίως για τεχνικές αλλαγές και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης με επιστολή του στα κόμματα, την Αυτοδιοίκηση και όλους τους θεσμικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα, ζητεί να καταθέσουν επί πλέον προτάσεις.

