ΣΥΡΙΖΑ για 25η Μαρτίου: Παραμένει ζώσα περισσότερο από ποτέ η διεκδίκηση για δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία

«Η 25η Μαρτίου είναι μια ημέρα ορόσημο για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο μήνυμα του για τη σημερινή επέτειο.

Αναφέρει ότι «σήμερα ίσως περισσότερο από ποτέ η διεκδίκηση για δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία και κοινωνική ευημερία παραμένει ζώσα και διακατέχεται από την ανάγκη του λαού μας να απελευθερωθεί από το σκοτάδι της κοινωνικής παραίτησης».

«Σήμερα τιμούμε όσους πριν από 203 χρόνια έγιναν παράδειγμα έμπνευσης και ηρωισμού, αποδεικνύοντας πως μπορεί ακόμη και ο θεωρητικά ανίσχυρος να γιγαντωθεί και να πετύχει το φαινομενικά ακατόρθωτο. Όπως ένας υπόδουλος αλλά υπερήφανος λαός που παλεύει με αυτοθυσία και καταφέρνει να κερδίσει μια παντοδύναμη αυτοκρατορία», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

