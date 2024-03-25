Ως «υπερβολή» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτήρισε το στέλεχος του κόμματος, Χρήστος Σπίρτζης το γεγονός πως ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε εκλογές με διεθνείς παρατηρητές.

«Νομίζω ήταν μια βαριά υπερβολή η τοποθέτηση του κ. Κασσελάκη αλλά και αυτά που έχουν γίνει από εκεί και πέρα είναι βαριά» είπε ο κ. Σπίρτζης μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

Σχετικά με τα Τέμπη ανέφερε ότι «έχουν μαζευτεί 1,5 εκατ. υπογραφές για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και για να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών».

Παράλληλα, σχετικά με τα όσα δημοσιεύτηκαν για το δυστύχημα στα Τέμπη περί αλλοίωσης των ηχητικών ντοκουμέντων των συνομιλιών του σταθμάρχη ο κ. Σπίρτζης επισήμανε πως η κυβέρνηση «πρέπει να τεκμηριώσει με κάθε τρόπο ότι οι ευθύνες περιορίζονται στο ανθρώπινο λάθος, δηλαδή μεταξύ των δύο μηχανοδηγών και του σταθμάρχη».

«Να μας πουν ποιος είχε πρόσβαση στην μαγνητοταινίες, και ποιος επέλεξε συγκεκριμένα τμήματα αυτών των συνομιλίων να τα δώσει στη δημοσιότητα» επισήμανε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά την ενεργοποίηση του άρθρου 86, ο κ. Σπίρτζης υπογράμμισε πως δεν το έκανε για να πιέσει τον κ. Καραμανλή.

«Δεν με νοιάζει να πιέσω καθόλου τον κ. Καραμανλή, πιέζεται από μόνος του όπως και οι άλλοι υπουργοί που έχουν ευθύνη ή δεν έχουν και εμπλέκονται σε αυτό» είπε.

Ερωτηθείς αν ο ίδιος αναλαμβάνει μερίδιο της ευθύνης επισήμανε πως «έκανα ό,τι μπορούσα» τονίζοντας πως η σύμβαση παραδόθηκε στο 74%.

«Δεν αισθάνομαι ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο όταν είχαμε μια σύμβαση που ήταν διάτρητη, έλλειπαν υλικά, δεν παράγονταν υλικά εδώ και 15 χρόνια, δεν υπήρχαν ανταλλακτικά, δεν υπήρχαν προδιαγραφές ασφαλείας» επισήμανε ο κ. Σπίρτζης καταλήγοντας πως και ο ίδιος πρέπει να διερευνηθεί αν έχει ευθύνη.

Πηγή: skai.gr

