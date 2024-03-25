Ξεκίνησε στις 11 η στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Κατά σειρά, παρελαύνουν πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμημα, καθώς και αεροπορικά μέσα, προξενώντας ρίγη συγκίνησης σε μικρούς και μεγάλους.

Νωρίτερα, στις 10:55 έγινε η κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.



Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα 25η Μαρτίου στην Αθήνα λόγω της στρατιωτικής παρέλασης που θα ξεκινήσει στις 11:00 παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε κάθε γωνιά της χώρας, πραγματοποιούνται οι μαθητικές παρελάσεις.

Από τις ﻿6:00 ώρα μέχρι το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης βρίσκεται σε ισχύ

προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, και απαγόρευση στάσης και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στις κάτωθι οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

-Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

-Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

-Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

-Πλ. Ομονοίας.

-Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

-Πλ. Καραϊσκάκη.

-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Πλ. Συντάγματος.

-Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

-Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

-Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

-Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από 06:00’ ώρα της Δευτέρας 25-3-2024 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στον -Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ως εξής:

-Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.

Επισημαίνεται ότι την Δευτέρα 25-3-2024 θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής κατά τις οποίες η Τροχαία θα λάβει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα.

Επιπλέον, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Κλειστός ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα»

Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ θα κλείσει την Δευτέρα 25 Μαρτίου από τις 8 το πρωί μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχουν προσωρινά τερματικό σταθμό την Κυριακή τη Δευτέρα 25/03 από την έναρξη λειτουργίας τη στάση «Φιξ» μέχρι το πέρας των παρελάσεων. Στη Γραμμή 7 «Καλαμάκι - Αγία Τριάδα Πειραιά» τη Δευτέρα 25/03 τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.