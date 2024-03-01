ΣΥΡΙΖΑ: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Βασιλειάδη για την προσφορά του

Ανακοίνωση για την αποχώρηση του Γιώργου Βασιλειάδη εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

"O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ευχαριστεί τον Γιώργο Βασιλειάδη για την προσφορά του από τη θέση του αναπληρωτή Γραμματέα σε μια κρίσιμη περίοδο για το Κόμμα. Με τις ικανότητες του συνέβαλε στην ανασυγκρότηση και τη μετεξέλιξη του Κόμματος", σημειώνει στην ανακοίνωση.

