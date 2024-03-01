Αγαπηδάκη: Η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας μπορεί να έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναπτύσσεται ραγδαία και αναμένεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο. Η αξιοποίησή της στον τομέα της υγείας μπορεί να έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιστημονική κοινότητα, ανέφερε κατά το χαιρετισμό της στην επίσημη παρουσίαση της Γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής για τις «εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία στην Ελλάδα», η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.



Όπως είπε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί από την διάγνωση / έγκαιρη πρόγνωση, τις θεραπευτικές επιλογές, τη συνολική εκτίμηση των αναγκών για κάθε ασθενή ξεχωριστά, συμπαρασύροντας ολόκληρη την οργάνωση των συστημάτων Υγείας. Η κ. Αγαπηδάκη εκτίμησε ότι πως στο μέλλον η τεχνητή νημοσύνη θα παίξει ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία νέων φαρμάκων. Η λέξη κλειδί εδώ είναι ο χρόνος, είπε και συνέχισε: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας γλιτώνει από χρονοβόρες διαδικασίες, που είναι κρίσιμες κυρίως σε επείγουσες καταστάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να φανεί σωτήρια, θα μας επιτρέπει να κερδίσουμε σημαντικό χρόνο, δίνοντας μας αποτελεσματικές, άμεσες λύσεις, σώζοντας ζωές, τόνισε.

Η ίδια σημείωσε ότι στο πλαίσιο της ψηφιακής υγείας, η κυβέρνηση επεκτείνει το έργο της τηλεϊατρικής, έτσι ώστε «να καλύψουμε κάθε σπιθαμή της χώρας, τα νησιά μας, τις ορεινές και αγροτικές περιοχές».

Η αναπληρώτρια υπουργός ανακοίνωσε ότι σε συνδυασμό με το δίκτυο τηλεϊατρικής και τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, «πρόκειται να ενεργοποιηθεί μία υπηρεσία με φορητές συσκευές ("wearables") οι οποίες θα καταγράφουν καθημερινά τους καρδιακούς παλμούς και μία σειρά από άλλα βιομετρικά δεδομένα των πολιτών, προκειμένου να εξασφαλίζουν την καλύτερη ρύθμιση των χρονίων νοσημάτων που αφορούν στα καρδιαγγειακά και την έγκαιρη μετάβαση του ασθενούς στο νοσοκομείο. Παράλληλη, η χρήση της τηλεϊατρικής θα επεκταθεί και στον ΕΟΔΥ, όπου θα μας βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των ασθενειών και κυρίως όσον αφορά πανδημίες μολυσματικών ασθενειών».

Στο εγγύς μέλλον, κατέληξε η κ. Αγαπηδάκη, η τεχνολογία εν γένει θα αποτελέσει σύμμαχο στην προσπάθεια «για μια ιατρική ακριβείας και μη χρονοβόρα. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εργαλείο με τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στον τομέα της υγείας, ωστόσο να έχουμε στο νου μας ότι δε μπορεί να υποκαταστήσει επουδενί τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά να λειτουργεί διευκολύνοντάς μας».

