Ανεξαρτητοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης από τον ΣΥΡΙΖΑ η Γιώτα Πούλου και η Θεοδώρα Τζάκρη, όπως είχαν προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες με δηλώσεις τους.

Μετά την εξέλιξη αυτή η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ μειώνεται στους 29 βουλευτές.

Το ΠΑΣΟΚ με 31 βουλευτές καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών στο κοινοβούλιο φτάνει τους 21.

Τζάκρη: Πράξη αυτοσεβασμού η ανεξαρτητοποίηση

Η Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε μετά την ανεξαρτητοποίησή της: «Όπως είχα προαναγγείλει απέστειλα την επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Έπαψε να είναι το κόμμα που εντάχθηκα ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014, είναι υπό την κατοχή μηχανισμών και γραφειοκρατών. Παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εκδιώκει μέλη. Πράξη αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης η ανεξαρτητοποίηση. Οι σημερινοί αυτόκλητοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αφαιρέσει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσω να τιμώ τη λαϊκή εντολή. Αποχωρώ με οδύνη αλλά και αισιοδοξία ότι κάτι πιο δημοκρατικό και συμμετοχικό θα πάρει τη θέση ενός κόμματος που έχει κλείσει τον κύκλο του».

Η Γιώτα Πούλου χθες το βράδυ στο ΟΝΕ άνοιξε τα χαρτιά της και ανακοίνωσε πως είναι θέμα ωρών η ανεξαρτητοποίησή της: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, είναι θέμα ωρών μάλιστα... Πλέον, νομίζω ότι... είχα πει ότι δεν θα ήθελα να στερήσω τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το κόμμα, αλλά από την άλλη, δεν μπορώ και να δεχτώ όλα αυτά που συνέβησαν στο συνέδριο και τις μεθοδεύσεις που έγιναν. Άρα, μιλώντας και με τους ανθρώπους της Βοιωτίας, αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι η ουσία (…) Συζήτησα και έχω πάρει τις αποφάσεις μου πλέον, γιατί με εγκαλούν κιόλας γιατί έχω καθυστερήσει… Ναι, νομίζω ότι από τη Δευτέρα (θα είμαι ανεξάρτητη)» ανέφερε χαρακτηριστικά η βουλευτής.

Μιλώντας σήμερα στο Mega η Θεοδώρα Τζάκρη ουσιαστικά προανήγγειλε και αυτή την ανεξαρτητοποίησή της λέγοντας πως δεν μπορεί να είναι στη διακήρυξη ενός νέου κόμματος (σ.σ. το Σάββατο το μεσημέρι ο Στεφανος Κασσελάκης ανακοινώνει το νέο κόμμα) και παράλληλα μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ».

Η κ. Τζάκρη είπε ακόμη ότι «δεν συνιστά κάποια έκπληξη η αποχώρησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ, μόνη μου έχω πει ότι θα φύγω. Είναι μια οδυνηρή απόφαση για μένα, γιατί έχω περάσει τον μισό κοινοβουλευτικό μου βίο περίπου 10 χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ, και έχω δώσει όλον τον αγώνα και τη δύναμή μου. Έχω εξηγήσει πως το ρήγμα που υπάρχει πλέον με τους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ, και η ψυχική μου απόσταση με αυτούς, δυστυχώς δεν μου επιτρέπουν να μείνω. Δεν περιμένω κάτι, έχω δώσει ένα χρονικό περιθώριο» είπε χαρακτηριστικά.

Ερώτημα αποτελεί η στάση που θα κρατήσει ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης.

