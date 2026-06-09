Χαρδαλιάς: Επενδύουμε στις μελλοντικές γενιές της Αττικής, δημιουργούμε σύγχρονους και ασφαλείς χώρους ψυχαγωγίας

Εγκαινιάστηκαν οι δύο νέες πλήρως ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές του Άλσους της περιοχής που χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ανταποκρινόμενος στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους που ζουν στις γειτονιές του Λεκανοπεδίου και με σταθερό προσανατολισμό στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, εγκαινίασε τις δύο πλήρως ανακατασκευασμένες και σύγχρονες παιδικές χαρές του Άλσους Νέας Σμύρνης, παρουσία του Δημάρχου της πόλης Γιώργου Κουτελάκη, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθους κόσμου.

Οι νέες παιδικές χαρές αποτελούν έναν πρότυπο χώρο παιχνιδιού, άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης, σχεδιασμένες με βάση τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, εργονομίας και περιβαλλοντικής εναρμόνισης. Ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καινοτόμα όργανα παιχνιδιού υψηλών προδιαγραφών, ειδικά πιστοποιημένα δάπεδα απορρόφησης των κραδασμών, καθώς και έναν ολοκληρωμένο αστικό εξοπλισμό που αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία χρήσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας, με πρόβλεψη για την ισότιμη συμμετοχή παιδιών με αναπηρία, μέσω ειδικά διαμορφωμένων υποδομών και κατάλληλων παιχνιδιών, ενισχύοντας έμπρακτα την έννοια της συμπερίληψης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Παράλληλα, η χωροθέτηση και η λειτουργική διάρθρωση του χώρου επιτρέπει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, δημιουργώντας ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλα τα παιδιά.

Η ανάπλαση των δύο παιδικών χαρών, του Άλσους Νέας Σμύρνης – όπως και της γειτονικής παιδικής χαράς στην πλατεία Φλέμινγκ – χρηματοδοτήθηκαν από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής που ανήλθαν στο ποσό των 473.764 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ η παράδοσή τους πραγματοποιήθηκε εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης.

Χαρδαλιάς: «Τα παιδιά, με το χαμόγελό τους, δίνουν ζωή στις γειτονιές και μας υπενθυμίζουν τον λόγο για τον οποίο εργαζόμαστε»

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στον χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια των εγκαινίων: «Κάθε έργο που συνδέεται με το χαμόγελο των παιδιών αποκτά ξεχωριστή σημασία, γιατί αφορά άμεσα το μέλλον της κοινωνίας μας. Τα παιδιά είναι η επόμενη γενιά και η ευθύνη μας απέναντί τους είναι καθημερινή. Στόχος είναι να τους διασφαλίζουμε συνθήκες ασφάλειας, καλύτερης ποιότητας ζωής και δημιουργικής ανάπτυξης.

Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη γειτονιά. Σε μια γειτονιά που το Δημοτικό της Συμβούλιο διακατέχεται από εμπειρία, σε όλες τις πτέρυγες, αγάπη για την πόλη και έχει εμπεδώσει την ανάγκη συνεργασίας και συνεννόησης για το καλό της Νέας Σμύρνης. Αυτή η κουλτούρα των συνεργειών, αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για να μπορούμε να προχωρούμε μπροστά. Η δική μας ευθύνη είναι να δίνουμε συνεχώς τη «μάχη του αυτονόητου», να παλεύουμε για να βελτιώνουμε τις γειτονιές, να προτεραιοποιούμε μαζί με τα Δημοτικά Συμβούλια τις πραγματικές ανάγκες των περιοχών και να αφήνουμε πίσω δύσκολες καταστάσεις, προχωρώντας με σχέδιο, ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα.

Στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου δεν υπάρχουν περιθώρια για διαχωριστικές γραμμές ή παρωχημένα διλήμματα. Υπάρχουν μόνο πραγματικές ανάγκες και προβλήματα που απαιτούν λύσεις. Και η απάντηση σε αυτά δεν μπορεί να είναι άλλη από τα απτά έργα. Δύσκολα θα με δείτε να φωτογραφίζομαι, να μιλάω σε κάμερες και να δίνω συνεντεύξεις πριν την ολοκλήρωση των έργων. Γιατί έχω πειστεί όλα αυτά τα χρόνια της ενασχόλησης με την Αυτοδιοίκηση και τα κοινά, ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τις πολλές συζητήσεις και τα ευχολόγια. Αυτό που θέλει είναι αποτελέσματα».

Και πρόσθεσε: «Θέλω να επισημάνω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος για όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, είτε προέρχονται από την αντιπολίτευση, είτε από την πλειοψηφία, γιατί παρά τις επιμέρους διαφορετικές απόψεις, υπάρχει μια βασική σύγκλιση στο γεγονός πως τα έργα που έχουν ανάγκη οι πολίτες πρέπει να προχωρούν και να υλοποιούνται. Αυτή η θεσμική ωριμότητα είναι κρίσιμη για να επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις μας.

Σήμερα παραδίδουμε ένα έργο που μπορεί να φαίνεται μικρό σε μέγεθος, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό σε κοινωνικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, όμως, εργαζόμαστε συστηματικά για την υλοποίηση μεγαλύτερων παρεμβάσεων στην περιοχή, όπως το Κλειστό της Αρτάκης, το Κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα και η Πλατεία Σταδίου - έργα που θα αναβαθμίσουν συνολικά την ποιότητα ζωής στη Νέα Σμύρνη.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που υλοποιούμε σε στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες του Δήμου Νέας Σμύρνης. Είναι κοινή μας ευθύνη να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος και με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα 300+1 έργων που υλοποιούνται στους 66 Δήμους της Αττικής, αποτελώντας στοίχημα ζωής για εμένα.

Ως άνθρωπος της Αυτοδιοίκησης, που προέρχεται από μια λαϊκή γειτονιά όπως ο Βύρωνας, νιώθω ευγνωμοσύνη γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να υπηρετήσω τους πολίτες ως Δήμαρχος επί 12 χρόνια και να υλοποιήσω σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών μου στην περιοχή που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Αυτή η εμπειρία αποτελεί για μένα οδηγό και παρακαταθήκη σήμερα. Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση, ώστε το σύνολο των έργων που έχουμε θέσει ως στόχο να προχωρήσει με ταχύτητα. Ήδη ένα σημαντικό ποσοστό των έργων που υποσχεθήκαμε έχει υλοποιηθεί με κορωνίδα αυτά που αφορούν την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Λεκανοπεδίου. Από τα 55 σχετικά έργα και τις 9 παρεμβάσεις που έχω δεσμευτεί, το 59,3% αυτών έχει ήδη δρομολογηθεί παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουμε φθάσει στα μισά της θητείας μας. Έως το Σεπτέμβριο του 2027, θέλουμε να έχουν τεθεί σε πλήρη τροχιά υλοποίησης όλα τα έργα που απαιτούνται, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει ένα πραγματικά μεγάλο βήμα στο ζήτημα της ασφάλειας και της θωράκισης της Αττικής, αφήνοντας πίσω αρρυθμίες και παθογένειες».



«Εύχομαι να είναι καλορίζικες οι νέες παιδικές χαρές που παραδίδουμε σήμερα στα παιδιά. Εκείνα είναι οι πραγματικοί «φύλακες» αυτών των χώρων. Με την παρουσία και το χαμόγελό τους δίνουν ζωή στις γειτονιές και μας υπενθυμίζουν τον λόγο για τον οποίο εργαζόμαστε. Η δική μου δέσμευση είναι ξεκάθαρη: να είμαι παρών στις γειτονιές, στα εργοτάξια, δίπλα στους πολίτες. Να ακούμε την κριτική, να βελτιωνόμαστε και να αποδίδουμε τα μέγιστα ως δημόσιοι λειτουργοί», κατέληξε.

Κουτελάκης: «Τα σημερινά εγκαίνια αποτελούν την απαρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής»

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Κουτελάκης ανέφερε:«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, ως Δημοτική Αρχή και Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί υποδεχόμαστε σήμερα στην περιοχή μας τον κ. Νίκο Χαρδαλιά, με αφορμή τα εγκαίνια ενός έργου που σηματοδοτεί την απαρχή μιας ευρύτερης και ουσιαστικής συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής. Οι νέες παιδικές χαρές αποτελούν την αρχή μιας σειράς έργων που έχει εντάξει προς χρηματοδότηση ο Περιφερειάρχης στη Νέα Σμύρνη με δική του πρωτοβουλία. Αυτές αποτελούν το «πρόγευμα», καθώς ακολουθεί το κυρίως μενού των έργων υποδομής, με πρώτιστο το μεγάλο Κλειστό Γυμναστήριο της οδού Αρτάκης.

Πέρα όμως από τον θεσμικό ρόλο, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω πως με τον φίλο Νίκο Χαρδαλιά, έτσι νιώθω μαζί του, μας συνδέει μια κοινή διαδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από το 2002 πορευτήκαμε παράλληλα, εγώ ως Δήμαρχος Νέας Σμύρνης κι εκείνος ως Δήμαρχος Βύρωνα μέχρι το 2014. Ακολούθως εκείνος διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και έπειτα Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, από τη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής, αποδεικνύει έμπρακτα τη διαρκή του στήριξη προς την πόλη μας, επιδεικνύοντας ουσιαστικό ενδιαφέρον, άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά μας και ξεκάθαρη βούληση να ενταχθούν και να υλοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις και έργα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του έχουν ήδη ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ για τη Νέα Σμύρνη - ένα ποσό που συνιστά ιστορικό ρεκόρ για την πόλη μας.

Στα χρόνια της θητείας μου ποτέ δεν έχω κάνει εγκαίνια σε καμία παιδική χαρά. Αυτές είναι οι πρώτες, κι αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους.

Καταρχάς για να εκφράσουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Περιφερειάρχη και τους ανθρώπους του αναφορικά με όσα κάνουν για την περιοχή μας.

Ο δεύτερος λόγος είναι για να αναδείξουμε τη σημασία των έργων που αφορούν τα παιδιά. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο πραγματοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των παιδικών χαρών της πόλης και ο σημερινός χώρος αποτελεί την κορυφαία έκφραση αυτής της προσπάθειας.

Ο τρίτος λόγος είναι ότι τα εγκαίνια αυτά σηματοδοτούν και την έναρξη μιας μεγάλης ανάπλασης του Άλσους, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, με επίκεντρο πάντοτε τα παιδιά, που αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας μας.

Κάθε ευρώ που κατευθύνεται προς τα παιδιά είναι μια επένδυση υψηλής αξίας για το μέλλον. Αν μέσα από τέτοιες παρεμβάσεις καταφέρουμε να ενισχύσουμε τη βιωματική εμπειρία του παιχνιδιού, να περιορίσουμε την υπερβολική τους έκθεση στις οθόνες των κινητών και των tablets και τα φέρουμε πιο κοντά στον δημόσιο χώρο και τη συλλογικότητα, τότε έχουμε πετύχει έναν ουσιαστικό κοινωνικό στόχο. Αγαπητέ φίλε Νίκο Χαρδαλιά, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε ξανά σε πολλές ακόμη σημαντικές στιγμές για τη Νέα Σμύρνη, εγκαινιάζοντας έργα που θα αναβαθμίζουν διαρκώς την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Η εκδήλωση των εγκαινίων πλαισιώθηκε από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχαγωγικών και δημιουργικών δράσεων, ειδικά σχεδιασμένο για τους μικρούς επισκέπτες. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε θεματικά εργαστήρια καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως face painting και glitter art, μεταμορφωμένα σε αγαπημένους ήρωες και φανταστικούς χαρακτήρες, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το εντυπωσιακό διαδραστικό θέαμα με γιγαντιαίες σαπουνόφουσκες (bubble show), το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παριστάμενων. Παράλληλα οργανώθηκαν διαδραστικά παιχνίδια, ομαδικές δραστηριότητες και σκυταλοδρομίες, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Στον χώρο λειτούργησαν επίσης δράσεις δημιουργικής απασχόλησης με μπαλονοκατασκευές, όπου εξειδικευμένοι καλλιτέχνες δημιούργησαν πρωτότυπες πολύχρωμες συνθέσεις.

Στα εγκαίνια των παιδικών χαρών τον Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Τζίνα Αδαμοπούλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Ελέγχου – Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Χρήστος Γώγος, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη, η Γενική Διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», Έφη Φιλιοπούλου και ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών, Μιλτιάδης Κύρκος.

Από πλευράς Δήμου Νέας Σμύρνης, παρόντες ήταν μεταξύ άλλων, οι Αντιδήμαρχοι Μαρίνα Δεκούλου, Δημήτρης Φερεντίνος, Θάλεια Αδάπα, Θοδωρής Μάντζιος, Γιώργος Γουρναρόπουλος, Ηλίας Σώζος, Ράνια Οικονόμου, Θοδωρής Καστόρης, Ελένη Κασίμη και Παναγιώτης Γιατζίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καρούμπας, η επικεφαλής του μείζονος συνδυασμού της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου «Νέα Σμύρνη Μπροστά» Δήμητρα Νάνου και η επικεφαλής συνδυασμού «Νέα Σμύρνη – Όλοι Μαζί», Κλαίρη Δεληγιάννη.

Πηγή: skai.gr

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