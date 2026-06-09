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Σάλος πριν το φιλικό Ολλανδία-Ουζμπεκιστάν στις ΗΠΑ: Εξονυχιστικός έλεγχος μόνο στην αποστολή των Ασιατών

Αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο των Ασιατών στο Μανχάταν, λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ

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Ουζμπεκιστάν

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στο Ουζμπεκιστάν και την Ολλανδία στο Μανχάταν.

Κατά την άφιξη της αποστολής του Ουζμπεκιστάν στο Icahn Stadium, οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου κλήθηκαν να περάσουν από εκτεταμένους ελέγχους ασφαλείας. Αστυνομικοί και προσωπικό ασφαλείας πραγματοποίησαν σωματικούς ελέγχους με φορητούς ανιχνευτές μετάλλων, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι εξέτασαν αποσκευές και εξοπλισμό της ομάδας.

Από την άλλη, η αποστολή της Ολλανδίας δεν υποβλήθηκε σε αντίστοιχους ελέγχους κατά την είσοδό της στο γήπεδο! Η επίσημη δικαιολογία που κυκλοφόρησε από την ασφάλεια του σταδίου (και όχι από την ομοσπονδιακή αστυνομία) ήταν ότι η Ολλανδία είχε περάσει από «προκαταρκτικό έλεγχο» στο δικό της ξενοδοχείο.

Για την ιστορία, η αναμέτρηση διεξήχθη κανονικά, με την Ολλανδία να επικρατεί 2-1 του Ουζμπεκιστάν χάρη σε δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι του Κόντι Γκάκπο. Οι Ασιάτες είχαν ισοφαρίσει προσωρινά στις καθυστερήσεις με τον Ιγκόρ Σεργκέεφ, πριν οι «οράνιε» βρουν το γκολ της νίκης στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολλανδία Ουζμπεκιστάν ΗΠΑ Μουντιάλ 2026
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