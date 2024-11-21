Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τον Δημήτρη Οικονόμου μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα αποθήκη-γιάφκα στο Παγκράτι, όπου βρέθηκαν χειροβομβίδες, όπλα και εκρηκτική ύλη.

Όπως σχολίασε «δεν νομίζω να συνδέεται το συγκεκριμένο εύρημα με την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελοκήπους, ωστόσο στην τρομοκρατία ποτέ δεν λες ποτέ. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, θα φανεί μέσα από τις εργαστηριακές και τις άλλες έρευνες που γίνονται, προκειμένου να καταδειχθεί πλήρως το τι ακριβώς συνέβη και ποιοι και πώς εμπλέκονται στην έκρηξη».

Αναφορικά με τη γιάφκα, επεσήμανε ότι δεν θα ήθελε να μιλήσει για επιχειρησιακά θέματα. «Οι επιχειρήσεις κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν καλά μαζί με τη Δικαιοσύνη, στην οποία θα περιέλθουν όλα αυτά τα στοιχεία, για να βρεθεί πραγματικά μια άκρη του νήματος μετά και τη νέα αποκάλυψη του χώρου όπου είχαν εδώ και αρκετά χρόνια αποθηκευμένα υλικά, τα οποία όμως ήταν καλά διατηρημένα, που σημαίνει ότι ο χώρος αυτός ήταν επισκέψιμος».

Ερωτηθείς για το αν αναμένονται άλλες συλλήψεις από τις δυο υποθέσεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε:

«Οι έρευνες γύρω από αυτά τα θέματα είναι διαρκείς. Πριν από 15 μέρες εξιχνιάστηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο στη Μάνδρα, πράγμα που σημαίνει πως γίνεται μια διαρκής δουλειά. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη δουλειά που κάνουν αφοσιωμένοι αξιωματικοί και κατώτεροι αστυνομικοί, προκειμένου όλοι μας να νιώθουμε και να είμαστε ασφαλείς».

«Φέτος έχουμε 12.000 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, διπλάσιες σε σχέση με πέρσι»

Στη συνέχεια, ο υπουργός έκανε αναφορά τόσο στην πορεία για το Πολυτεχνείο την Κυρικαή 17 Νοεμβρίου, όσο και στις διαδηλώσεις της Τετάρτης με την πανελλαδική απεργία των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, για τη διαχείριση των οποίων δήλωσε πλήρως ικανοποιημένος. «Η δική μου παραίνεση προς τους υπεύθυνος αστυνομικούς ήταν να μη διαλύσουμε με κανέναν τρόπο τη συγκέντρωση εξαιτίας προκλήσεων από προβοκάτορες», είπε.

Ως προς την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, πρόκειται όπως ανέφερε για ένα φαινόμενο περισσότερο κοινωνικό παρά αστυνομικό, καθώς συνδέεται με φορείς όπως η οικογένεια.

«Φέτος έχουμε 12.000 συλλήψεις, διπλάσιες σε σχέση με πέρσι, για ενδοοικογενειακή βία, δηλαδή για ανθρώπους που κακοποίησαν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Υποθέτω ένα 20% των κακοποιητών κρατούνται. Αν αρνείται κα΄ποιος ύποπτος να δίνει δακτυλικό αποτύπωμα, θα πάει για απείθεια με τον ισχύοντα νόμο. Νομίζω θα προχωρήσουμε σε μια γνωμοδότηση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να το αλλάξουμε αυτό, ώστε αυτά τα πράγματα να γίνονται με διαφορετικό τρόπο. Όποιος αρνείται ν αδώσει δακτυλικά αποτυπώματα, σημαίνει κάτι θέλει να κρύψει».

Για την επόμενη μέρα στη ΝΔ μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι με τον πρώην πρωθυπουργό είχε κοινή πορεία στη συγκυβέρνηση της περιόδου 2012-2014, ωστόσο αν κάποιοι επικαλούνται ανύπαρκτα προβλήματα, έρχεται αποσταθεροποίηση.

«Την τελευταία περίοδο εμφανίζονται κάποιοι που επικαλούνται προβλήματα που δεν υπάρχουν. Κοιτάζω αριστερά και δεξιά να δω αν παραχωρήθηκε κάποιο τμήμα της χώρας, μήπως έχουμε χάσει τίποτ από την εδαφική μας ακεραιότητα. Ο Έβρος είναι απόρθητος, δεν έχουμε πλέον μεταναστευτική κρίση, συν το ότι ο πρωθυπουργός έχει εξοπλίσει τη χώρα και έχουμε πια ισχυρή φωνή σε διεθνές επίπεδο».

