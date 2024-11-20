Γιώτα Πούλου: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θέμα ωρών να φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ζήτημα ωρών είναι η αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε το βράδυ της Τετάρτης η βουλευτής Βοιωτίας του κόμματος Γιώτα Πούλου. Η κ. Πούλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. «Δεν βιάζομαι» δήλωσε πάντως για την προοπτική αυτή.

«Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, είναι θέμα ωρών μάλιστα… Πλέον, νομίζω ότι… είχα πει ότι δεν θα ήθελα να στερήσω τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το κόμμα, αλλά από την άλλη, δεν μπορώ και να δεχτώ όλα αυτά που συνέβησαν στο συνέδριο και τις μεθοδεύσεις που έγιναν. Άρα, μιλώντας και με τους ανθρώπους της Βοιωτίας, αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι η ουσία (…) Συζήτησα και έχω πάρει τις αποφάσεις μου πλέον, γιατί με εγκαλούν κιόλας γιατί έχω καθυστερήσει… Ναι, νομίζω ότι από τη Δευτέρα (θα είμαι ανεξάρτητη)» ανέφερε χαρακτηριστικά η βουλευτής.

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα από 31 βουλευτές στη Βουλή, όσους και το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση λόγω υψηλότερων ποσοστών στις τελευταίες εκλογές. Αν αποχωρήσει η βουλευτής, τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πάρει το ΠΑΣΟΚ καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει 30 βουλευτές.

