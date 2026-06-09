Και σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από Ύδρα, Σπέτσες και Πόρο. Συναντάμε έναν πρεσβευτή του εναλλακτικού αλιευτικού τουρισμού, γνωρίζουμε το κόστος του ταξιδιού σ’ αυτά τα νησιά και μαθαίνουμε για τις προσπάθειες που γίνονται για την ευζωία των φορτιάρικων ζώων της Ύδρας. Από το studio συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Η κοσμοπολίτικη Ύδρα και οι αρχοντικές Σπέτσες αποτελούν διαχρονικά από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για σύντομες αποδράσεις και καλοκαιρινές διακοπές. Κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όμως τελικά πόσο κοστίζει ένα ταξίδι για μια τετραμελή οικογένεια σε αυτούς τους προορισμούς; Το μαθαίνουμε στο ρεπορτάζ της εκπομπής.

Η Ύδρα παραμένει μοναδική στον ελληνικό χώρο, καθώς η χρήση κάθε είδους τροχοφόρου απαγορεύεται λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του νησιού. Έτσι, τα ζώα εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της λειτουργίας του τόπου και υπολογίζεται ότι στο νησί υπάρχουν 300 έως 400 φορτιάρικα ζώα. Περίπου 30 οικογένειες αγωγιατών εξασφαλίζουν αποκλειστικά από αυτά το εισόδημά τους, ενώ παράλληλα, αρκετές ακόμη οικογένειες διατηρούν τα ζώα τους ελεύθερα σε κτήματα. Άνθρωποι και ζώα είναι απόλυτα δεμένοι, καθώς, όπως λένε οι κάτοικοι, είναι η πνοή τους, τα φροντίζουν, τα περιποιούνται και με αυτά διασφαλίζουν την τροφοδοσία του νησιού. Άλλωστε, είναι σήμα κατατεθέν της Ύδρας. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουν προκληθεί αρνητικές αντιδράσεις. Βίντεο και φωτογραφίες, που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα δείχνουν ταλαιπωρημένα, έχουν ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την προστασία και την ευζωία των ζώων. Οι αρμόδιες αρχές και η τοπική κοινωνία αναζητούν λύσεις, σεβόμενοι τα δικαιώματα των ζώων.

Στον Πόρο, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά του τουρισμού. Ο Τάσος Λαδάς είναι ψαράς τον χειμώνα και πρεσβευτής του εναλλακτικού τουρισμού το καλοκαίρι. Εδώ και χρόνια έχει μετατρέψει τη βάρκα του, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις ομορφιές του Σαρωνικού με έναν αυθεντικό τρόπο. Ξεναγεί τους τουρίστες στις υπέροχες παραλίες, ψαρεύουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής και στη συνέχεια, απολαμβάνουν τα γευστικά προϊόντα της θάλασσας, που μαγειρεύονται επιτόπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.