Απώλειες για το πετρέλαιο μετά την παύση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη και έχουν απολέσει το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου που σημείωσαν εχθές, εν μέσω της παύσης ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μετά από τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, παράδοσης τον Ιούλιο, υποχωρεί κατά 1,61% στα 92,71 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πιο ενεργό συμβόλαιο για το αμερικανικό αργό West Texas Indermediate σημειώνει πτώση 2,08% στα 89,40 δολάρια.

Οι τιμές και των δύο συμβολαίων σκαρφάλωσαν έως και 5% υψηλότερα τη Δευτέρα μετά τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν και το συνεχιζόμενο σφυροκόπημα του Λιβάνου, που άμβλυναν τις ελπίδες για τερματισμό του πολέμου σύντομα, ωστόσο διόρθωσαν μετά την ανακοίνωση του ιρανικού στρατού ότι σταματά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Παρότι η θετική αυτή εξέλιξη προσέφερε κάποια ανακούφιση στην αγορά, οι επενδυτές δεν έχουν πειστεί ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί, σημειώνει ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Άλλωστε, το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει απειλήσει με νέα πλήγματα εάν ο ισραηλινός στρατός συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ.

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Πηγή: skai.gr

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